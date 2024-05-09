Війна у Секторі Гази для путіна – чудовий подарунок – Financial Times

Журналісти нагадують, що через три тижні після атак на Ізраїль москва прийняла делегацію високопоставлених чиновників Хамас.

Війна в Секторі Гази є чудовим подарунком для правителя росії владіміра путіна.

Про це пише Financial Times.

Зазначається, що перемога Дональда Трампа означала б вимушену капітуляцію України перед умовами росії за столом переговорів. При цьому чим більше хаосу буде в Газі до листопада, тим важче буде Байдену перемогти Трампа.

"Саме це робить наступ ізраїльських сил оборони на східний Рафах цього тижня таким небезпечним для Байдена", - йдеться у матеріалі.

Автори вказують, що немає жодних доказів того, що путін мав якесь відношення до вбивства 1200 ізраїльських мирних жителів минулого року.

"Але росія була основним бенефіціаром. Щоб дійти такого висновку, вам потрібно лише запитати - хто програє?. Найбільшою геополітичною відповіддю є Джо Байден. Оскільки ізраїльські війська просуваються до анклаву Рафах у Газі, ситуація, ймовірно, лише погіршиться", - прогнозує ЗМІ.

Журналісти нагадують, що через три тижні після атак на Ізраїль москва прийняла делегацію високопоставлених чиновників Хамас. І вважають загрозливим те, що путін "скочується до відкритого антисемітизму".

"Зараз він постійно посилається на те, що лідер України Володимир Зеленський є євреєм. Як не дивно, але він робить це в поєднанні зі твердженням, що Зеленський керує нацистською державою. Все, що погано для Байдена, добре для путіна. Оскільки він є єдиним захисником "міжнародного порядку, заснованого на правилах" на президентських виборах 2024 року, перемога Байдена була б поганою новиною для москви. Чим більше хаосу буде в Газі до листопада, тим важче буде Байдену перемогти Трампа. Саме це робить наступ ізраїльських сил оборони на східний Рафах цього тижня таким небезпечним для Байдена", - пише видання.