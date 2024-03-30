Війна у Європі більше не є поняттям з минулого – Туск

Найбільш тривожним є те, що можливий "будь-який сценарій".

Голова польського уряду Дональд Туск заявив, що Європа вже перебуває у "передвоєнній ері" і їй треба бути готовою до протистояння з росією. Туск зауважив, що війна більше не є поняттям з минулого.

Про це пише Gazeta Wyborcza.

Він заявив, що війна у Європі почалась два роки тому і найбільш тривожним є те, що можливий "будь-який сценарій".

"Ми не бачили подібної ситуації з 1945 року. Я знаю, що це звучить нищівно, особливо для молодого покоління, але ми повинні звикнути до того, що почалася нова ера: довоєнна. Я не перебільшую; з кожним днем ​​стає все зрозуміліше", – сказав Туск.

Туск заявив, що провів розмову з іспанським колегою Педро Санчесом, який на одному із самітів ЄС пропонував припинити використовувати слово "війна", щоб не лякати європейців.

"Я відповів, що у моїй частині Європи війна більше не абстракція і що наш обов’язок не обговорювати, а діяти та готуватись до захисту" – сказав Туск.

Туск підкреслив, що головним завданням Європи наразі є захист та збереження Україні як незалежної держави.

“Зараз ситуація в Україні набагато важча, ніж рік тому, хоча й набагато краща, ніж на початку війни”, – наголосив Туск.