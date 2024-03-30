Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Війна у Європі більше не є поняттям з минулого – Туск

30 березня 2024, 20:15
Війна у Європі більше не є поняттям з минулого – Туск
Фото: Shutterstock
Найбільш тривожним є те, що можливий "будь-який сценарій".

Голова польського уряду Дональд Туск заявив, що Європа вже перебуває у "передвоєнній ері" і їй треба бути готовою до протистояння з росією. Туск зауважив, що війна більше не є поняттям з минулого.

Про це пише Gazeta Wyborcza.

Він заявив, що війна у Європі почалась два роки тому і найбільш тривожним є те, що можливий "будь-який сценарій".

"Ми не бачили подібної ситуації з 1945 року. Я знаю, що це звучить нищівно, особливо для молодого покоління, але ми повинні звикнути до того, що почалася нова ера: довоєнна. Я не перебільшую; з кожним днем ​​стає все зрозуміліше", – сказав Туск.

Туск заявив, що провів розмову з іспанським колегою Педро Санчесом, який на одному із самітів ЄС пропонував припинити використовувати слово "війна", щоб не лякати європейців.

"Я відповів, що у моїй частині Європи війна більше не абстракція і що наш обов’язок не обговорювати, а діяти та готуватись до захисту" – сказав Туск.

Туск підкреслив, що головним завданням Європи наразі є захист та збереження Україні як незалежної держави.

Зараз ситуація в Україні набагато важча, ніж рік тому, хоча й набагато краща, ніж на початку війни”, – наголосив Туск.

Тускзагрозавійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Вашингтон недбало ставиться до нацбезпеки. Чи дослухається Байден до своїх радників з оборони та нацбезпеки? – The Hill
Політика
Вашингтон недбало ставиться до нацбезпеки. Чи дослухається Байден до своїх радників з оборони та нацбезпеки? – The Hill
Переклад iPress – 29 березня 2024, 15:54
Це дальність, дурню. Українські F-16 поки не зможуть протистояти російським Су-35 з ракетами Р-37. Частина 3 – Том Купер
Технології
Це дальність, дурню. Українські F-16 поки не зможуть протистояти російським Су-35 з ракетами Р-37. Частина 3 – Том Купер
Переклад iPress – 29 березня 2024, 12:11
Роль ризиків у війні. Захід повинен переконливо показати, що він не боїться конфронтації з росією – Фабіян Гоффманн
Політика
Роль ризиків у війні. Захід повинен переконливо показати, що він не боїться конфронтації з росією – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 29 березня 2024, 09:21
Угорщина: корупційний скандал та домашнє насильство. Що загрожує Орбану? – Politico
Політика
Угорщина: корупційний скандал та домашнє насильство. Що загрожує Орбану? – Politico
Переклад iPress – 28 березня 2024, 16:55
Параноя путіна. Тероризм, марення і самознищення – Тімоті Снайдер
Політика
Параноя путіна. Тероризм, марення і самознищення – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 28 березня 2024, 12:04
Макрон хоче керувати зовнішньою політикою Європи. Не всі союзники з цим згодні – Bloomberg
Політика
Макрон хоче керувати зовнішньою політикою Європи. Не всі союзники з цим згодні – Bloomberg
Переклад iPress – 28 березня 2024, 09:00
Смертельну недбалість путіна неможливо приховати. московська атака зробила його слабшим, ніж будь-коли – Саймон Тісдалл
Політика
Смертельну недбалість путіна неможливо приховати. московська атака зробила його слабшим, ніж будь-коли – Саймон Тісдалл
Переклад iPress – 27 березня 2024, 15:18
Чи настав час для безпольотної зони в Україні? путін ескалує повітряну війну – бригадний генерал Кевін Райан
Політика
Чи настав час для безпольотної зони в Україні? путін ескалує повітряну війну – бригадний генерал Кевін Райан
Переклад iPress – 27 березня 2024, 12:29
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється