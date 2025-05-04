Війна в Україні дала старт новій ері тактичних дронів у США

PDW - новий партнер Пентагону.

Війна технологій в Україні породила нову компанію, яка тепер виготовляє передові технології для армії США.

Про це пише Business Insider.

Попит на безпілотні літальні апарати (БПЛА) зростає як у цивільному, так і військовому секторах. Особливо цей процес прискорився після початку повномасштабної війни в Україні, яка продемонструвала бойові можливості дронів. Пентагон у відповідь активно трансформує армію під потреби нових технологій.

Performance Drone Works (PDW) виникла не як наслідок модної тенденції, а з практичного досвіду. Засновники компанії прийшли з Ліги перегонів безпілотників (DRL), де дрони використовувались у високошвидкісних змаганнях. Один із засновників PDW, Раян Гурі, займався саме дизайном дронів DRL.

Шість років тому PDW розпочала виробництво військових дронів. Основна мета — створення малих, тактичних безпілотників, які можна розгортати окремими підрозділами без зовнішньої підтримки.

Зголом компанія представила флагманський продукт — C100:

тип: легкий квадрокоптер;

вага: 21 фунт (~9,5 кг);

час польоту: понад 70 хвилин;

швидкість: до 64 км/год;

корисне навантаження: до 4,5 кг;

особливість: поміщається в рюкзаку.

У 2024 році PDW уклала контракти з армією США на понад 15 млн доларів на постачання C100 у межах програми Transformation in Contact.

PDW розташована в місті Гантсвілл, штат Алабама. Вже за 8–9 місяців виробничі потужності перевищили очікування — компанія виробляє по 70 дронів щомісяця, і ця цифра найближчим часом подвоїться. Улітку PDW представить новий FPV-дрон, виробництво якого також планують розгорнути у великих масштабах.

Компанія щодня тестує свої продукти в реальних умовах:

перевірка вантажопідйомності;

адаптація до погодних умов, температури, висоти та рельєфу;

оцінка дій в умовах радіоелектронної боротьби.

20% працівників PDW та 63% її керівництва — ветерани США. Цей досвід допомагає краще розуміти реальні потреби військових, але, як зазначає Чак Макгроу, головний директор з доходів, "ми не можемо створювати системи для воєн минулого". PDW прагне адаптуватися до реалій майбутніх конфліктів.

Співзасновник компанії Метт Хіггінс каже:

"Те, що ви можете взяти дрон вартістю $1000 і знищити танк за $8 мільйонів — це асиметрична перевага, яку світ ніколи не забуде".

C100 повністю виготовлений у США, без жодних китайських компонентів. Це надзвичайно важливо, адже армія США не може використовувати дрони типу DJI. PDW прагне створити надійний вітчизняний ланцюг постачання, який відповідатиме стандартам національної оборони.