Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Війна в Україні дала старт новій ері тактичних дронів у США

04 травня 2025, 15:21
Війна в Україні дала старт новій ері тактичних дронів у США
image: afp
PDW - новий партнер Пентагону.

Війна технологій в Україні породила нову компанію, яка тепер виготовляє передові технології для армії США.

Про це пише Business Insider.

Попит на безпілотні літальні апарати (БПЛА) зростає як у цивільному, так і військовому секторах. Особливо цей процес прискорився після початку повномасштабної війни в Україні, яка продемонструвала бойові можливості дронів. Пентагон у відповідь активно трансформує армію під потреби нових технологій.

Performance Drone Works (PDW) виникла не як наслідок модної тенденції, а з практичного досвіду. Засновники компанії прийшли з Ліги перегонів безпілотників (DRL), де дрони використовувались у високошвидкісних змаганнях. Один із засновників PDW, Раян Гурі, займався саме дизайном дронів DRL.

Шість років тому PDW розпочала виробництво військових дронів. Основна мета — створення малих, тактичних безпілотників, які можна розгортати окремими підрозділами без зовнішньої підтримки.

Зголом компанія представила флагманський продукт — C100:

  • тип: легкий квадрокоптер;
  • вага: 21 фунт (~9,5 кг);
  • час польоту: понад 70 хвилин;
  • швидкість: до 64 км/год;
  • корисне навантаження: до 4,5 кг;
  • особливість: поміщається в рюкзаку.

У 2024 році PDW уклала контракти з армією США на понад 15 млн доларів на постачання C100 у межах програми Transformation in Contact.

PDW розташована в місті Гантсвілл, штат Алабама. Вже за 8–9 місяців виробничі потужності перевищили очікування — компанія виробляє по 70 дронів щомісяця, і ця цифра найближчим часом подвоїться. Улітку PDW представить новий FPV-дрон, виробництво якого також планують розгорнути у великих масштабах.

Компанія щодня тестує свої продукти в реальних умовах:

  • перевірка вантажопідйомності;
  • адаптація до погодних умов, температури, висоти та рельєфу;
  • оцінка дій в умовах радіоелектронної боротьби.

20% працівників PDW та 63% її керівництва — ветерани США. Цей досвід допомагає краще розуміти реальні потреби військових, але, як зазначає Чак Макгроу, головний директор з доходів, "ми не можемо створювати системи для воєн минулого". PDW прагне адаптуватися до реалій майбутніх конфліктів.

Співзасновник компанії Метт Хіггінс каже:

"Те, що ви можете взяти дрон вартістю $1000 і знищити танк за $8 мільйонів — це асиметрична перевага, яку світ ніколи не забуде".

C100 повністю виготовлений у США, без жодних китайських компонентів. Це надзвичайно важливо, адже армія США не може використовувати дрони типу DJI. PDW прагне створити надійний вітчизняний ланцюг постачання, який відповідатиме стандартам національної оборони.

СШАвійнадрони

Останні матеріали

Миру в Україні не буде. Можливе лише перемир'я, але озброювати Україну треба – Майкл Пек
Політика
Миру в Україні не буде. Можливе лише перемир'я, але озброювати Україну треба – Майкл Пек
Переклад iPress – 02 травня 2025, 12:49
На службі кремля. Проросійські рупори знов набувають сили – Едвард Лукас
Політика
На службі кремля. Проросійські рупори знов набувають сили – Едвард Лукас
Переклад iPress – 02 травня 2025, 12:16
Жодної колонізації Марса. США втратили лідерство, але чи замінить їх Альянс демократій – Ендрю Таннер
Політика
Жодної колонізації Марса. США втратили лідерство, але чи замінить їх Альянс демократій – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 02 травня 2025, 08:08
Приниження рівного. Поступки Заходу лише зміцнять вісь Пекін-москва – Ендрю Чахоян
Політика
Приниження рівного. Поступки Заходу лише зміцнять вісь Пекін-москва – Ендрю Чахоян
Переклад iPress – 01 травня 2025, 15:18
Стів Віткофф не повинен очолювати переговори з Іраном та росією. Як спецпосланник гальмує політику Трампа – New York Post
Політика
Стів Віткофф не повинен очолювати переговори з Іраном та росією. Як спецпосланник гальмує політику Трампа – New York Post
Переклад iPress – 01 травня 2025, 12:38
Огляд війни. Минулотижневі атаки орків закінчувалися однаково: великими втратами – Ендрю Таннер
Cуспільство
Огляд війни. Минулотижневі атаки орків закінчувалися однаково: великими втратами – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 01 травня 2025, 08:35
Нейтралітет Китаю – фікція. Хто і чому лобіює підтримку Пекіном росії – Інститут ім. Роберта Ленсінга
Політика
Нейтралітет Китаю – фікція. Хто і чому лобіює підтримку Пекіном росії – Інститут ім. Роберта Ленсінга
Переклад iPress – 30 квітня 2025, 15:47
Румунія втягується в коло диктатур. Прихильник MAGA лідирує на президентських перегонах – Politico
Політика
Румунія втягується в коло диктатур. Прихильник MAGA лідирує на президентських перегонах – Politico
Переклад iPress – 30 квітня 2025, 12:03
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється