Війна в Україні дала старт новій ері тактичних дронів у США
Війна технологій в Україні породила нову компанію, яка тепер виготовляє передові технології для армії США.
Про це пише Business Insider.
Попит на безпілотні літальні апарати (БПЛА) зростає як у цивільному, так і військовому секторах. Особливо цей процес прискорився після початку повномасштабної війни в Україні, яка продемонструвала бойові можливості дронів. Пентагон у відповідь активно трансформує армію під потреби нових технологій.
Performance Drone Works (PDW) виникла не як наслідок модної тенденції, а з практичного досвіду. Засновники компанії прийшли з Ліги перегонів безпілотників (DRL), де дрони використовувались у високошвидкісних змаганнях. Один із засновників PDW, Раян Гурі, займався саме дизайном дронів DRL.
Шість років тому PDW розпочала виробництво військових дронів. Основна мета — створення малих, тактичних безпілотників, які можна розгортати окремими підрозділами без зовнішньої підтримки.
Зголом компанія представила флагманський продукт — C100:
- тип: легкий квадрокоптер;
- вага: 21 фунт (~9,5 кг);
- час польоту: понад 70 хвилин;
- швидкість: до 64 км/год;
- корисне навантаження: до 4,5 кг;
- особливість: поміщається в рюкзаку.
У 2024 році PDW уклала контракти з армією США на понад 15 млн доларів на постачання C100 у межах програми Transformation in Contact.
PDW розташована в місті Гантсвілл, штат Алабама. Вже за 8–9 місяців виробничі потужності перевищили очікування — компанія виробляє по 70 дронів щомісяця, і ця цифра найближчим часом подвоїться. Улітку PDW представить новий FPV-дрон, виробництво якого також планують розгорнути у великих масштабах.
Компанія щодня тестує свої продукти в реальних умовах:
- перевірка вантажопідйомності;
- адаптація до погодних умов, температури, висоти та рельєфу;
- оцінка дій в умовах радіоелектронної боротьби.
20% працівників PDW та 63% її керівництва — ветерани США. Цей досвід допомагає краще розуміти реальні потреби військових, але, як зазначає Чак Макгроу, головний директор з доходів, "ми не можемо створювати системи для воєн минулого". PDW прагне адаптуватися до реалій майбутніх конфліктів.
Співзасновник компанії Метт Хіггінс каже:
"Те, що ви можете взяти дрон вартістю $1000 і знищити танк за $8 мільйонів — це асиметрична перевага, яку світ ніколи не забуде".
C100 повністю виготовлений у США, без жодних китайських компонентів. Це надзвичайно важливо, адже армія США не може використовувати дрони типу DJI. PDW прагне створити надійний вітчизняний ланцюг постачання, який відповідатиме стандартам національної оборони.