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ПОЛІТИКА

Війна в Україні матиме більший вплив на європейську економіку – Reuters

22 вересня 2023, 18:01
Війна в Україні матиме більший вплив на європейську економіку – Reuters
Колаж "Сегодня"
Згідно з дослідженням Швейцарського національного банку, найгірші наслідки ще попереду.

Війна росії проти України сповільнила економічне зростання і "значно" підштовхнула інфляцію до всієї Європи.

Про це повідомляє Reuters.

У доповіді йдеться, що відколи росія вторглася в Україну в лютому 2022 року, в Європі спостерігалося зростання цін на енергоносії, потрясіння на фінансових ринках і різке скорочення економік росії та України.

Аналіз впливу війни на економіку Німеччини, Великобританії, Франції, Італії та Швейцарії показує, що в четвертому кварталі 2022 року обсяг виробництва був би на 0,1-0,7% вищим, якби москва не напала на Київ. Інфляція в кожній із країн була б на 0,2-0,4% нижчою, йдеться у повідомленні.

"Негативні наслідки війни, ймовірно, будуть набагато серйознішими в середньостроковій та довгостроковій перспективі, особливо щодо реальної економіки. Через один-два роки цей ефект, ймовірно, буде приблизно вдвічі більшим", - йдеться у доповіді.

У дослідженні говориться, що Німеччина виявилася країною, що найбільш постраждала. У четвертому кварталі 2022 року її ВВП був би на 0,7% вищим, а інфляція була б на 0,4% нижчою у четвертому кварталі 2022 року, якби росія не вторгалася в Україну.

Особливо постраждала Великобританія: обсяг економічного виробництва скоротився на 0,7%, а інфляція зросла на 0,2%. Без війни у Франції інфляція була б на 0,3% нижчою, а ВВП - на 0,1% вищим, тоді як в Італії інфляція була б на 0,2% нижчою, а ВВП - на 0,3% вищим. Без війни ВВП Швейцарії був би на 0,3% вищим, а інфляція - на 0,4% нижчою, йдеться в дослідженні.

економічна кризавійна в Україні

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