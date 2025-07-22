Війна в Україні може стати Афганістаном для Трампа – Bloomberg
22 липня 2025, 10:05
Фото: apnews.com
Якщо дозволити рф брати гору, Трамп може виглядати слабким і зіткнутися зі звинуваченнями в тому, що він зробив недостатньо, щоб зупинити путіна
Для президента Дональда Трампа участь США у війні в Україні може стати тим самим, чим війна в Афганістані була для його попередника Джо Байдена.
Про це пише Bloomberg.
На перший погляд це порівняння може здатися надуманим, адже США не направляли війська в Україну, а лише надають їй допомогу.
"Однак для президента Дональда Трампа є схожість: врегулювання конфлікту - завдання не з легких, і що довше він затягується, то сильніше він ризикує опинитися в лещатах відповідальності - а можливо, і провини", - наголошується в статті.
Більш глибоке втягування в конфлікт викличе гнів прихильників руху "Зробимо Америку знову великою", пише Bloomberg.
"Але якщо дозволити росії стабільно набирати обертів, при цьому не надаючи додаткової допомоги, Трамп може виглядати слабким і зіткнутися зі звинуваченнями в тому, що він зробив недостатньо, щоб зупинити путіна", - ідеться в статті.
При цьому Трамп наполегливо прагне дистанціюватися від конфлікту, неодноразово заявляючи, що за його правління війна ніколи б не почалася, і даючи зрозуміти, що він не несе відповідальності за її результат.