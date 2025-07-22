Війна в Україні може стати Афганістаном для Трампа – Bloomberg

Якщо дозволити рф брати гору, Трамп може виглядати слабким і зіткнутися зі звинуваченнями в тому, що він зробив недостатньо, щоб зупинити путіна

Для президента Дональда Трампа участь США у війні в Україні може стати тим самим, чим війна в Афганістані була для його попередника Джо Байдена.

На перший погляд це порівняння може здатися надуманим, адже США не направляли війська в Україну, а лише надають їй допомогу.

"Однак для президента Дональда Трампа є схожість: врегулювання конфлікту - завдання не з легких, і що довше він затягується, то сильніше він ризикує опинитися в лещатах відповідальності - а можливо, і провини", - наголошується в статті.

Більш глибоке втягування в конфлікт викличе гнів прихильників руху "Зробимо Америку знову великою", пише Bloomberg.