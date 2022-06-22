CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПовномасштабна війна в Україні, яку розв'язала проти неї Росія, загрожує низкою наслідків. Зокрема, небезпекою катастрофічного голоду і хвилею міграційної кризи.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Війна в Україні може стати причиною катастрофічного голоду, - El País
Нестача зерна та інших основних сільськогосподарських продуктів разом зі зростанням цін на основні товари та продукти харчування призвести до серйозних економічних та соціальних криз
Фото: weeklytimesnow.com.au
Як пише видання El País, в ЄС попереджають, що наслідки війни в Україні ведуть до зростаючого ризику "катастрофічного масового голоду" в державах Північної Африки, який може призвести до "нових хвиль соціального протесту, внутрішнього переміщення та міграції до сусідніх регіонів і, можливо, до ЄС".
При цьому, у звіті вказано, що Іспанія та Італія можуть опинитися "на передовій" у разі міграційної кризи.
Так, у Брюсселі це пов'язують із блокуванням Росією українського зерна в портах та зростанням цін на енергоносії, якими шантажує РФ весь світ.
"Нестача зерна та інших основних сільськогосподарських продуктів разом зі зростанням цін на основні товари та продукти харчування призвести до серйозних економічних та соціальних криз", - йдеться у звіті.
Вказано, що ЄС має намір зосередити свою допомогу на державах, які найбільше постраждали через наслідки війни Росії проти України.
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22 06 2022 11:13 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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