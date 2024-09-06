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ПОЛІТИКА

Війна в Україні може тривати до 2025 року – прогноз від Fitch

06 вересня 2024, 10:19
Війна в Україні може тривати до 2025 року – прогноз від Fitch
За прогнозом агентства, продовження війни призведе до збереження великого бюджетного дефіциту (прогнозованого на рівні 17,5% ВВП у 2024 році та 15,3% у 2025 році) та невизначеності фінансування з 2025 року.

Міжнародне агентство Fitch Ratings не виключає, що війна росії проти України триватиме і 2025 року. Рейтинги України відображають все ще суттєвий кредитний ризик з огляду на затяжний характер війни.

Про це повідомляє Fitch.

За прогнозом агентства, продовження війни призведе до збереження великого бюджетного дефіциту (прогнозованого на рівні 17,5% ВВП у 2024 році та 15,3% у 2025 році) та невизначеності фінансування з 2025 року.

Fitch відзначає вплив на допомогу Україні виборчого циклу в США, потенційну втому донорів, залишкових ризиків, пов'язаних із планами фінансування ЄС, та обмежених можливостей місцевих банків щодо значного збільшення покупок державних боргових зобов'язань.

Водночас міжнародні резерви досягли 37,2 млрд доларів на кінець липня, а надійний комплекс заходів політики України та офіційна підтримка, що триває, відповідно до чотирирічної розширеної програми МВФ на 2023 рік у розмірі 15,6 млрд доларів знижують ризики для макроекономічної та фінансової. стабільності у короткостроковій перспективі, пишуть аналітики агентства.

"Це додатково підтримує здатність України виконувати нові зобов'язання щодо єврооблігацій, незважаючи на очевидну виняткову невизначеність, пов'язану з війною з росією", - йдеться у повідомленні.

війнапрогноз

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