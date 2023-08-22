Війна в Україні не є патовою – радник Байдена

Салліван заявив на брифінгу, що Україна досягає успіхів на півдні, незважаючи на напади росії.

Війна в Україні "не тупікова ситуація". Українські захисники продовжують методично звільняти територію країни від ворога.

Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, повідомляє Sky News.

Він нагадав, що бійці Збройних сил України досягають успіхів на півдні країни на тлі постійних російських атак.

"Ми завжди чітко розуміли, що поле бою дуже динамічне. З обох боків відбуваються атаки та оборона в різних точках вздовж дуже протяжної лінії фронту. Ми бачимо, як вона (Україна - ред.) продовжує методично та систематично відвойовувати території", - наголосив Салліван.

Нагадаємо, ще в січні прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак наголошував, що глухий кут у війні в Україні піде на користь тільки росії.