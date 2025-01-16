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ПОЛІТИКА

Війна в Україні обійшлася росії в чверть резервів Фонду національного добробуту

16 січня 2025, 14:53
Війна в Україні обійшлася росії в чверть резервів Фонду національного добробуту
Колаж "Сегодня"
Фонд скоротився на 57% порівняно з 8,9 трлн рублів, доступними на початок 2022 року, до того як президент владімір путін віддав наказ про повномасштабне вторгнення в Україну в лютому того ж року.

У 2024 році росія витратила майже чверть резервів Фонду національного добробуту на підтримання економіки в стані війни та фінансування свого вторгнення в Україну.

Про це повідомляє Bloomberg.

За даними мінфіну рф, Фонд національного добробуту в 2024 році практично не змінився і склав близько 12 трлн рублів (117 млрд доларів). Однак його запаси ліквідної готівки та інвестицій скоротилися на 24% до 3,8 трлн рублів станом на 1 січня порівняно з початком минулого року.

Фонд скоротився на 57% порівняно з 8,9 трлн рублів, доступними на початок 2022 року, до того як президент владімір путін віддав наказ про повномасштабне вторгнення в Україну в лютому того ж року.

Скарбниця кремля перебуває під тиском через зростання бюджетних витрат, пов'язаних із потребами армії. У той час як доходи від експорту нафти і газу протягом минулого року перевершили урядові прогнози, міністерство фінансів витратило 1,3 трлн рублів з фонду добробуту на покриття дефіциту бюджету.

Резерви також були витрачені на заходи з підтримки економіки росії в умовах масштабних санкцій, запроваджених США та їхніми союзниками, а також на фінансування великих інфраструктурних проєктів.

Вартість акцій фонду в облігаціях, випущених для фінансування таких проєктів, зросла на 50% торік і збільшилася вчетверо з початку 2022 року, згідно з розрахунками Bloomberg, його частки в російських компаніях зросли в ціні на 44% за останні три роки.

В опублікованій у жовтні доповіді про можливі сценарії грошово-кредитної політики Банк росії побачив ризики повного вичерпання Фонду національного добробуту у 2025 році в разі "істотного погіршення зовнішніх умов" і обвалу цін на нафту.

війна в Україніросія загрозаекономіка

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