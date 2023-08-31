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ПОЛІТИКА

Війна в Україні підірвала продовольчу безпеку бідних країн – звіт американської розвідки

31 серпня 2023, 13:21
Війна в Україні підірвала продовольчу безпеку бідних країн – звіт американської розвідки
Фото:http://glavcom.ua/
Продовольча безпека у світі залежить від перспектив Чорноморської зернової ініціативи.

Вторгнення росії в Україну спричинило глибокі збої у світовому постачанні продовольства, спричинивши зростання цін та збільшивши ризики щодо продовольчої безпеки в бідніших країнах Близького Сходу та Північної Африки.

Про це йдеться в несекретному звіті Конгресу, пише CNN. 

"Прямі та непрямі наслідки війни стали основними рушійними силами одного з найбільш руйнівних періодів за десятиліття для глобальної продовольчої безпеки значною мірою через те, що Україна і Росія були одними з найбільших довоєнних експортерів зерна та іншої сільськогосподарської продукції у світі", — йдеться у восьмисторінковому звіті.

Хоча, згідно зі звітом, занепокоєння щодо продовольчої безпеки з початку цього року дещо зменшилися, майбутня траєкторія світових цін на продовольство, ймовірно, частково залежатиме від того, якою є майбутнє Чорноморськоїю зернової ініціативи, яку росія припинила в липні. Угода, якій сприяла Організація Об’єднаних Націй, дозволяла українським вантажам сільськогосподарської продукції безпечно виходити з портів Чорного моря на міжнародний ринок. 

Згідно зі звітом, площа сільськогосподарських земель, які Україна може обробити під час триваючої війни, а також вартість і доступність добрив також вплинуть на світові ціни на продовольство. Ціни на добрива досягли майже рекордних рівнів у середині 2022 року через зростання світових цін на нафту та природний газ. 

"Поєднання високих внутрішніх цін на продовольство та історичних рівнів суверенного боргу в багатьох країнах — здебільшого спричинених витратами та рецесійними наслідками пандемії COVID-19 — послабило здатність країн реагувати на підвищені ризики продовольчої безпеки. Ці фактори, ймовірно, підірвуть спроможність багатьох бідних країн забезпечити населення достатньою кількістю продовольства за доступною ціною до кінця року", — йдеться у звіті. 

У документі йдеться, що минулорічні посухи в Канаді, на Близькому Сході, Південній Америці та Сполучених Штатах також посилили пов’язане з війною навантаження на світове постачання продовольства. 

Раніше представники розвідки  звинувачували росію  у тому, що вона використовує поставки продовольства у якості зброї шляхом блокування українського експорту, руйнування інфраструктури та окупації українських сільськогосподарських земель.

війнапродовольча кризарозвідка

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