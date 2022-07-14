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Війна в Україні погіршила економічний прогноз - МВФ

За словами голови МВФ, 2022-ий рік буде складним, а 2023-ий - "вірогідно, ще важчим із більшим ризиком рецесії"
російське вторгнення до України призвело до суттєвого погіршення цьогорічних прогнозів про глобальне економічне зростання.
Війна в Україні погіршила економічний прогноз - МВФ Фото: thetimes.co.uk

ро це із посиланням на заяву голови МВФ Крісталіни Георгієвої пише The Guardian.

"Людська трагедія війни в Україні погіршилася. Так само і її економічний вплив, особливо через шок-ціни на ресурси, що сповільнює зростання та посилює кризу ціни життя, впливаючи на сотні мільйонів людей у світі, особливо бідних, які не можуть дозволити собі прогодувати родини. І стає лише гірше", - заявила Георгієва.

За її словами, 2022-ий рік буде складним, а 2023-ий - "вірогідно, ще важчим із більшим ризиком рецесії".

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14 07 2022 16:59
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