CУСПІЛЬСТВО НОВИНИросійське вторгнення до України призвело до суттєвого погіршення цьогорічних прогнозів про глобальне економічне зростання.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Війна в Україні погіршила економічний прогноз - МВФ
За словами голови МВФ, 2022-ий рік буде складним, а 2023-ий - "вірогідно, ще важчим із більшим ризиком рецесії"
Фото: thetimes.co.uk
ро це із посиланням на заяву голови МВФ Крісталіни Георгієвої пише The Guardian.
"Людська трагедія війни в Україні погіршилася. Так само і її економічний вплив, особливо через шок-ціни на ресурси, що сповільнює зростання та посилює кризу ціни життя, впливаючи на сотні мільйонів людей у світі, особливо бідних, які не можуть дозволити собі прогодувати родини. І стає лише гірше", - заявила Георгієва.
За її словами, 2022-ий рік буде складним, а 2023-ий - "вірогідно, ще важчим із більшим ризиком рецесії".
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
14 07 2022 16:59 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Окупанти обстріляли Вінницю: 30 людей поранено, 8 загинуло (ДОПОВНЕНО)
- ФОТО Пес Патрон отримав відзнаки від двох ветеранських організацій США
- ФОТО Perseverance показав десятий зразок ґрунту з Марса
No articles