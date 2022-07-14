Війна в Україні погіршила економічний прогноз - МВФ

За словами голови МВФ, 2022-ий рік буде складним, а 2023-ий - "вірогідно, ще важчим із більшим ризиком рецесії"

російське вторгнення до України призвело до суттєвого погіршення цьогорічних прогнозів про глобальне економічне зростання.

ро це із посиланням на заяву голови МВФ Крісталіни Георгієвої пише The Guardian.

"Людська трагедія війни в Україні погіршилася. Так само і її економічний вплив, особливо через шок-ціни на ресурси, що сповільнює зростання та посилює кризу ціни життя, впливаючи на сотні мільйонів людей у світі, особливо бідних, які не можуть дозволити собі прогодувати родини. І стає лише гірше", - заявила Георгієва.

За її словами, 2022-ий рік буде складним, а 2023-ий - "вірогідно, ще важчим із більшим ризиком рецесії".