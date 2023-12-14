Війна в Україні поглиблює економічні труднощі росії – Мінфін США

російська економіка була б більшою на понад 5%, якби не відбулося вторгнення путіна в Україну.

Міністерство фінансів США вказує на серйозні проблеми російської економіки через війну в Україні. За даними відомства, владімір путін витрачає третину російського бюджету на оборону, в результаті чого економіка країни зазнає значних втрат.

Про це повідомляє Financial Times.

Рейчел Лінгаас, головний економіст з санкцій у Міністерстві фінансів США, вказала, що війна, санкції союзників США та політична реакція москви "покладають серйозний економічний тиск на російську економіку". Зазначено, що російське вторгнення та окупація частини України призвели до "швидко зростаючих витрат, втрати вартості рубля, збільшення інфляції та тугого ринку праці через втрату працівників" в економіці росії.

Лінгаас переконує, що російська економіка була б більшою на понад 5%, якби не відбулося вторгнення путіна в Україну. москва витрачає понад $100 мільярдів на оборону, що становить майже третину її загальних запланованих витрат на 2023 рік. Це сталося паралельно з призупиненням деяких запланованих підвищень зарплат, незважаючи на інфляцію на рівні 7,5%, що вище цільового показника центрального банку в 4%.

Зазначено, що заходи, введені США та їх союзниками, такі як спроба обмеження ціни, за якою росія може продавати нафту та нафтопродукти, не ефективні в повній мірі. Останній звіт Financial Times стверджує, що росія обходить обмеження ціни, і практично всю свою сировину продає за рівнем, що перевищує встановлений рівень.

Міністерство фінансів, проте, вважає, що ці обмеження сприяють зниженню експортних надходжень росії, змушуючи російських експортерів надавати значні знижки. Західні санкції вимушують москву також витрачати великі кошти на перепрофілювання її ланцюгів постачання для імпорту низькоякісних замінників.

Міграція на нових рекордних позначках також свідчить про проблеми в економіці, з 668 000 осіб, які залишили росію у 2022 році. Лінгаас зауважує, що "росіяни голосують ногами", а постійна втрата людського капіталу "подальше послаблює зростаючий потенціал росії". Міністерство фінансів ввело нові санкції на підтримку України, спрямовані проти компаній в Туреччині, ОАЕ та Китаї, які, на думку офіційників, допомагають постачанню росії чутливих технологій.

Міністерство фінансів стверджує, що "росія зараз більше ізольована, покладаючись на особи та організації, які готові забезпечувати її війська та продовжувати її знущання від України"."