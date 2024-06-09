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Війна в Україні породила новий тип російського олігарха – Reuters

09 червня 2024, 15:01
Війна в Україні породила новий тип російського олігарха – Reuters
Москва. Фото: zimaleto-tour.com
Нові олігархи путіна почали володіти управляти активами, які забрали у західних компаній.

Про це пише агенція Reuters.

Війна рф в Україні і вплив санкцій на російську економіку призвели до появи нового типу російських мільярдерів. 

путін після приходу до влади 25 років тому позбувся олігархів 1990-х років, з часом  призначив нове покоління багатіїв. Найчастіше обраних серед його старих колег з російських спецслужб. 

"Тепер з'являється третя хвиля потенційних олігархів: магнати, обрані путіним для володіння та управління активами, конфіскованими у західних компаній. Вони можуть бути більш підкованими в бізнесі, але вони будуть так само підпорядковані російському лідеру, як і їхні попередники", - пише видання. 

Перші олігархи заробили статки на диких приватизаціях на початку 1990-х років за екс президента Бориса Єльцина  і дозволив керувати величезними статками, поки вони дотримуються диктату путіна. 

Нова хвиля олігархів путіна з’явилась з числа друзів і колишніх колег з часів його роботи агентом КДБ. Вони отримали вигоду від перерозподілу державних енергетичних активів, серед таки - Ігор Сєчин, якого путін призначив заступником прем'єр-міністра, а потім поставив на чолі державного нафтового гіганта "Роснефть". 

Микола Токарєв - ще один агент КДБ, у 2007 році став президентом найбільшої у світі трубопровідної компанії "Транснефть". Олексій Міллер, голова російського газового гіганта "Газпром", є ще одним членом цієї групи.

На початку року про бізнесменів Олександра Варшавського і Олександра Говора за межами рф мало хто чув. 

Проте тепер перший, власник дилерських центрів Volkswagen, став власником-оператором заводу компанії в рф. Він раніше був власником франшиз McDonald's, і разом зі своїм партнером Арсеном Каноковим успадкував цю мережу ресторанів після її виходу з рф і серед інших, Starbucks і Domino's Pizza.

Список експропрійованих активів може збільшитися найближчими місяцями, оскільки компанії боротимуться за вихід із рф. 

Йіовірно, незабаром путіну доведеться розподіляти ще більше, пише агенція. 

"Ця нова хвиля потенційних олігархів відрізняється від своїх попередників за багатьма параметрами. У більшості з них є досвід ведення бізнесу. Вони навіть продемонстрували компетентність у своїх галузях. І вони розуміються на засадах прибутку і збитків та ринкової конкуренції не гірше, ніж на тіньовій і корумпованій архітектурі системи", - повідомляє Reuters.

Ще одна відмінність від мільярдерів 1990-х і нульових років полягає в тому, що вони працюють у секторах споживчих товарів, послуг і роздрібної торгівлі. Сектори мінеральних ресурсів та енергетики, які путін тримає в жорсткій узді, вже були розподілені між старшими.

Проте головна відмінна риса нового покоління полягає в тому, що вони діють у радикально новому контексті, тоді як колишня бізнес-еліта залежала від вітчизняної економіки, що брала участь у світовій торгівлі та була занурена в глобальну фінансову систему, тепер росія відрізана від іноземних кредитів.

 
Росіяолігархивійна в Україні

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