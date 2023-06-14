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Війна в Україні спрочинила рекордну кількість біженців у всьому світі – ООН

14 червня 2023, 13:57
Війна в Україні спрочинила рекордну кількість біженців у всьому світі – ООН
Фото: АFР
Загальна кількість біженців у всьому світі зросла до кінця 2022 року на рекордні 35%, або 8,9 млн осіб, і досягла 34,6 млн осіб.

російське вторгнення в Україну призвело до найбільшого річного збільшення кількості людей, які вимушено переміщені внаслідок переслідувань, конфліктів, насильства та порушень прав людини за останні десятиліття.

Про це йдеться у звіті агентства ООН у справах біженців.

У 2022 році кількість переміщених осіб зросла на 21% і наприкінці року становила 108,4 млн осіб. У травні 2023 року це число, ймовірно, збільшилося до понад 110 млн осіб, при цьому вторгнення росії, що триває, і війна в Судані є основними факторами зростання.

"Ці цифри показують нам, що деякі люди надто швидко кидаються в конфлікт і надто повільно знаходять рішення. Наслідком цього є спустошення, переміщення та страждання для кожного з мільйонів людей, насильно вигнаних зі своїх будинків", - сказав Філіппо Гранді, верховний комісар ООН з питань справам біженців.

Збільшення було здебільшого пов'язане з вихідцями з України та переглянутими оцінками кількості афганців в Ірані та Пакистані.

За даними УВКБ ООН, у перші дні війни в Україні  понад 200 тисяч біженців щодня шукали безпеки за кордоном, спочатку в сусідніх країнах з Україною.

Наприкінці 2022 року "11,6 млн українців залишалися переміщеними особами, у тому числі 5,9 млн усередині своєї країни та 5,7 млн бігли до сусідніх країн", що створило найшвидшу кризу переміщення та одну з найбільших з часів Другої світової війни, йдеться у доповіді.

"Доповідь є обвинувальним актом щодо стану нашого світу, який здається все більш небезпечним і непередбачуваним", - сказав Метью Солтмарш, глава відділу новин та засобів масової інформації УВКБ ООН.

У той час як вторгнення в Україну призвело до найбільшої кризи вимушеного переміщення з точки зору масштабів та швидкості у 2022 році, конфлікти та відсутність безпеки в інших частинах світу з тих пір також продовжуються чи поновлюються, йдеться у доповіді.

Європабіженцівійна в Україніросія окупантисвіт

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