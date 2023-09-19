Війна в Україні спричинила "низку жахів" – Генсек ООН

Антоніу Гутерреш закликав до реформування Радбезу ООН, бо інакше світу загрожує подальша роздробленість.

Повномасштабне вторгнення росії в Україну порушує Статут ООН і міжнародне право, а також спричинило "цілу хвилю жахів".

Про це сказав генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш у своєму вступному слові на Генасамблеї цієї організації у Нью-Йорку у вівторок, 19 вересня, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Замість того, щоб покласти край війні, ми спостерігаємо сплеск конфліктів, переворотів і хаосу. Якби кожна країна виконувала свої зобов'язання за Статутом, право на мир було б гарантовано. Коли країни порушують ці зобов'язання, вони створюють світ відсутності безпеки для всіх. Доказ А: вторгнення росії в Україну", – заявив Гутерреш.

Він наголосив, що ця війна, яка суперечить Статуту ООН і міжнародному праву, "породила цілу низку жахів".

"Життя зруйновано, права людини порушено, сім'ї розлучено. Діти травмовані, надії та мрії розбиті. Але за межами України війна має серйозні наслідки для всіх нас. Ядерні загрози наражають нас усіх на ризик. Ігнорування глобальних договорів і конвенцій робить нас усіх більш уразливими. А "отруєння" глобальної дипломатії перешкоджає прогресу в усіх напрямках", – попередив генсек ООН.

Гутерреш в черговий раз закликав до реформування Радбезу ООН, бо інакше світу загрожує подальша роздробленість.

"Світ змінився, а наші інститути – ні. Ми не можемо ефективно розв'язувати проблеми теперішнього часу, якщо інститути не відображають світу таким, яким він є. Замість вирішення проблем вони можуть стати частиною проблем… Настав час змінити багатосторонні структури, ґрунтуючись на економічних і політичних реаліях XXI століття", – сказав він.

На думку генсека ООН, світ стає дедалі ближчим "до великого розлому в економічних і фінансових системах, а також у торговельних відносинах".