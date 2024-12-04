З 2020 року Китай більш ніж подвоїв свій арсенал ядерної зброї.

Єдиним реальним переможцем у війні в Україні, яку Байден загострив в останні дні свого перебування на посаді (вочевидь через дозвіл бити ракетами ATACMS по території росії), є Китай, головний суперник Америки на глобальному рівні, який перевершує росію за обсягами виробництва, військовими витратами та іншими матеріальними показниками.

Про це пише The Hill.

Видання зазначає, що з 2020 року Китай більш ніж подвоїв свій арсенал ядерної зброї й розширює свої звичайні збройні сили швидше, ніж будь-яка інша країна з часів Другої світової війни. Він використовує свою зростаючу міць, щоб витіснити США як домінуючу державу в Індо-Тихоокеанському регіоні — місці, яке визначатиме наступний світовий порядок.