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Війна в Україні викликала найбільший в історії потік переселенців

11 травня 2023, 13:52
Війна в Україні викликала найбільший в історії потік переселенців
Фото: з вільного доступу
Війна росії проти України спричинила переміщення майже 17 млн людей.

Кількість внутрішньо переміщених осіб в світі зросла на 20%. 

Про це йдеться в дослідженні Центру моніторингу внутрішніх переміщень IDMC.

Показники в минулому році сягнули рекордних 71,1 млн осіб через війну росії проти України та кліматичні лиха. 

"Війна рф проти України, стала причиною переміщення 16,9 млн осібі- це найвищий показник, що будь-коли зареєстрований для будь-якої країни", йдеться в звіті. 

Майже три чверті переміщених осіб у світі проживають у 10 країнах через конфлікти, які викликали значне переміщення у 2022 році.

"Конфлікти та насильство викликали 28,3 млн внутрішніх переміщень по всьому світу, що втричі перевищує середньорічний показник за останнє десятиліття", - сказано в звіті.

Основна маса переміщених осіб минулого року - 32,6 млн осіб - викликана стихійними лихами: повенями, посухами та зсувами.

Саме війна Росії проти Україні викликала глобальну кризу продовольчої безпеки, яка найсильніше вдарила по внутрішньо переміщених особах і ця проблема підірвала багаторічний прогрес, досягнутий у боротьбі з голодом та недоїданням у всьому світі.

війнапереселенцівпоIDM

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