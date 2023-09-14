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ПОЛІТИКА

Війна в Україні залишається стратегічним провалом росії – Блінкен

14 вересня 2023, 09:53
Війна в Україні залишається стратегічним провалом росії – Блінкен
Фото: Укрінформ
"Українці можуть самі писати своє майбутнє".

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що вторгнення росії на територію України показало, що війна в одній точці планети може завдати шкоди усьому світу.

Про це повідомляє "Голос Америки".

"Ми допомогли розбудувати міжнародний порядок після Другої світової війни та інвестували в прогрес інших націй і людей, тому що ми усвідомлюємо, що це служитиме інтересам людства, а також нашим власним", – зазначив Блінкен.

"Наша мета полягає в тому, щоб Україна не просто вижила, але й процвітала як динамічна, успішна демократія", – сказав Держсекретар.

За його словами, завдяки надзвичайній хоробрості та стійкості українського народу та підтримці з боку партнерів "війна путіна продовжує залишатися стратегічним провалом росії".

"Українці можуть самі писати своє майбутнє", – додав він.

У інтерв’ю для Pod Save The World державний секретар США Ентоні Блінкен наголосив, що мета Сполучених Штатів – не дати росії досягти стратегічного успіху в Україні. 

"Кінцева мета є подвійною. Насамперед, звичайно, це відмовити росії в будь-якому стратегічному успіху в Україні, бо якщо ми цього не зробимо, то, як я вже говорив, це стане відкритим запрошенням для агресорів звідусіль", – зазначив Блінкен.

За його словами, росія вже зазнала невдачі у своїх намаганнях стерти Україну з карти, покінчити з її ідентичністю як незалежної країни, а також приєднати її до рф.

Тепер, каже держсекретар, де саме будуть проведені кордони, залежить, головним чином, від самих українців, які продовжують свій контрнаступ.

"І ми прагнемо підтримувати їх, щоби максимально збільшити їхню здатність повернути решту території, яку захопила росія", – додав він, нагадавши, що російській агресор досі контролює близько 17% території України.

Блінкенвійна в Українірф тероризм

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