Війна в Україні змінює підхід до романтичних стосунків – NYT

В Україні залишається досить невеликий відсоток чоловіків, готових до стосунків і створення сім'ї. Знайти пару непросто: десятки тисяч людей уже загинули, перебувають на фронті, втекли з країни або ховаються від мобілізації.

Повномасштабне вторгнення росії в Україну перевернуло майже всі аспекти повсякденного життя. Багато українок не можуть знайти чоловіків через війну і мобілізацію.

Про це пише американська газета The New York Times.

"Пошук кохання може здатися вторинним порівняно з ракетними ударами ЗС рф, вимкненнями електроенергії та нестачею продовольства. Багато українців кажуть, що їм потрібні романтичні стосунки, щоб впоратися з травмами в житті в країні, що перебуває в стані війни", — зазначають автори матеріалу.

Десятки тисяч чоловіків загинули, інші перебувають на фронті, треті вимушено втекли з країни, четверті не виходять зі своїх будинків, побоюючись примусової мобілізації на вулиці. У великих містах, наприклад у Києві, кількість чоловіків помітно скоротилася. А в невеликих селах призов на військову службу спустошив чоловіче населення, доповнює видання.

"Залишився невеликий відсоток чоловіків, які готові до стосунків і хочуть їх", — каже український психотерапевт і сексолог Маргарита Стельмашова.

Війна багато в чому ускладнила розвиток довгострокових стосунків. Солдатам, які відчувають психологічний стрес, важко вступати в інтимні зв'язки. Жінки побоюються зустрічатися з військовослужбовцями, які могли отримати бойову травму, через ризик бути вбитими, кажуть сексологи.

За даними уряду, 2023 року в Україні зафіксовано найгірший показник за 10 років за кількістю народжених дітей і другий найгірший показник за оформленими шлюбами.