Війна в Україні змінює підхід до романтичних стосунків – NYT
Повномасштабне вторгнення росії в Україну перевернуло майже всі аспекти повсякденного життя. Багато українок не можуть знайти чоловіків через війну і мобілізацію.
Про це пише американська газета The New York Times.
"Пошук кохання може здатися вторинним порівняно з ракетними ударами ЗС рф, вимкненнями електроенергії та нестачею продовольства. Багато українців кажуть, що їм потрібні романтичні стосунки, щоб впоратися з травмами в житті в країні, що перебуває в стані війни", — зазначають автори матеріалу.
Десятки тисяч чоловіків загинули, інші перебувають на фронті, треті вимушено втекли з країни, четверті не виходять зі своїх будинків, побоюючись примусової мобілізації на вулиці. У великих містах, наприклад у Києві, кількість чоловіків помітно скоротилася. А в невеликих селах призов на військову службу спустошив чоловіче населення, доповнює видання.
"Залишився невеликий відсоток чоловіків, які готові до стосунків і хочуть їх", — каже український психотерапевт і сексолог Маргарита Стельмашова.
Війна багато в чому ускладнила розвиток довгострокових стосунків. Солдатам, які відчувають психологічний стрес, важко вступати в інтимні зв'язки. Жінки побоюються зустрічатися з військовослужбовцями, які могли отримати бойову травму, через ризик бути вбитими, кажуть сексологи.
За даними уряду, 2023 року в Україні зафіксовано найгірший показник за 10 років за кількістю народжених дітей і другий найгірший показник за оформленими шлюбами.