Війна в Україні змусила НАТО відновлювати виробництво вибухівки

Країни запускають десятки нових проєктів, щоб скоротити залежність від імпорту та наростити випуск боєприпасів.

Країни НАТО почали активно нарощувати виробництво пороху та вибухових речовин через виснаження запасів боєприпасів під час війни росії проти України. Нині в Альянсі реалізують щонайменше 24 нові проєкти у цій сфері.

Про це пише газета The Wall Street Journal.

До початку повномасштабної війни в Україні США та європейські союзники вважали свої запаси боєприпасів достатніми. Західні армії тривалий час робили ставку на високоточну зброю, однак бойові дії в Україні продемонстрували необхідність масштабного виробництва артилерійських снарядів, ракет і безпілотників.

За словами представників оборонної галузі, США та Європа втратили значну частину власних виробничих можливостей після завершення холодної війни. Через скорочення оборонних бюджетів і побоювання щодо екологічних ризиків частину виробництва вибухових речовин перенесли за кордон.

У США кількість державних заводів із виробництва боєприпасів скоротилася з 32 у 1978 році до 11 нині. У Європі з семи підприємств із виробництва тротилу залишилося лише одне, а США значною мірою залежать від імпорту цього компонента, зокрема з Польщі.

Війна в Україні призвела до дефіциту вибухових речовин і зростання цін. За даними WSJ, вартість тротилу з 2024 року зросла майже в чотири рази через збільшення попиту з боку України, рф та західних країн.

У відповідь країни НАТО почали відновлювати виробничі потужності. У США вперше за десятиліття планують відновити виробництво тротилу, а в Європі кілька компаній будують нові заводи. Велика Британія, зокрема, планує завершити створення щонайменше шести підприємств із виробництва вибухових речовин до 2030 року.

Водночас експерти зазначають, що швидко збільшити виробництво складно через тривалі процедури погодження, нестачу спеціалізованих кадрів і необхідність створення нових ланцюгів постачання.