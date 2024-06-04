Зараз НАТО посилює оборону свого східного флангу, і прикордонні містечка перетворилися на військові табори.

Повномасштабне російське вторгнення роісї в Україну зруйнувало звичний спосіб життя мешканців прикордонних з росією населених пунктів у країнах Балтії. Вони живуть в постійному очікуванні, що завтра окупанти вторгнуться до них.

Про це пише Politico.

"Кажуть, що в наших машинах завжди має бути бензин, якщо нам знадобиться тікати, і я намагаюся мати це. Але у мене тут є бабуся і дідусь, тут є друзі, тут є все. Як я можу просто піти?" — розповіла журналістам мешканка естонського містечка Виру, що лежить менш ніж за 30 км від російського кордону.

Зараз НАТО посилює оборону свого східного флангу, і прикордонні містечка перетворилися на військові табори. Тут тепер багато солдатів країн НАТО, а з полігонів біля кордону повсякчас чути вибухи військових навчань.

"Ви бачите армійські вантажівки, ви чуєте військові літаки, і ви відчуваєте цей тиск на вас. Він важкий", – розповіла мешканка латвійського містечка Алуксне.

Коли біля естонського Виру з’явився військовий полігон місцеві мешканці почали нарікати, що влада зробила їхнє містечко пріорітетною ціллю для росіян. Також люди скаржилися, що в місті немає бомбосховищ і систем протиповітряної оборони.

Однак страх повернення московської окупації – це лише одна частина проблеми, з якою мають справу пересічні мешканці країн Балтії. Після розпаду СРСР невелички балтійські містечка почали процвітати на транскордонній торгівлі та туризмі, оскільки саме через них проходили торгові і туристичні маршрути між російським Санкт-Петербургом (та загалом північним заходом РФ) і Європою.

Однак тепер російсько-балтійське прикордоння із зони торгівлі перетворилося на зону військово-політичної напруженості. Зокрема кордони балтійських країн цілеспрямовано атакують тисячами нелегальних мігрантів з Азії, кабелі та трубопроводи в Балтійському морі псуються внаслідок таємничих інцидентів, а комерційні авіарейси скасовують через збій сигналів GPS, спричинений йомовірно російськими системами РЕБ.

Працівники туристичної сфери розповідають, що втратили значну кількість клієнтів - російських туристів. Будівництво нових готелів заморожено, адже європейским туристам не надто подобається відпочивати, коли вулицями іздить військовий транспорт.

Заступник мера Виру сказав кореспонденту Politico, що ніколи не відчував злоби до "пересічних росіян", які відвідували його куточок Естонії, щоб насолодитися її спа-курортами, ресторанами та барами. Але беззаперечна покора росіян своїм лідерам затьмарила будь-яку прихильність, яку вони могли мати до своїх балтійських сусідів.

"Якщо президент путін скаже їм щось зробити, вони просто це зроблять", — сказав чиновник.