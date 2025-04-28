Війна з Індією може початися через 2-4 дні – Міноборони Пакистану
28 квітня 2025, 21:55
Фото: Dawnnews
Напруженість у відносинах між Пакистаном та Індією досягла загрозливого рівня
Міністр оборони Пакистану Хаваджа Мухаммад Асіф припускає, що війна з Індією може розпочатися вже в найближчі чотири дні.
Про це він заявив в ефірі Samaa TV.
"Над регіоном згущуються хмари війни, напруженість у відносинах між Пакистаном та Індією досягла загрозливого рівня. Потенційно війна між двома країнами може розпочатися протягом найближчих двох-чотирьох днів", - наголосив Асіф.
Також він вважає, що інцидент із нападом на туристів у Кашмірі нібито був зрежисований Індією. На думку міністра, необхідно створити міжнародну комісію, переважно при ООН або за участю регіональних держав, для незалежного розслідування цієї справи.
"Інцидент у Пахальгамі, у селищі, де напали на туристів - повна брехня", - додав він.
Нагадаємо, минулого тижня в індійській частині регіону Кашмір бойовики розстріляли групу туристів. Понад 20 людей загинуло. Індія вважає, що такий напад організував Пакистан - терористи розстрілювали тільки індуїстів, а мусульман залишали в живих.