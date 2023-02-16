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Війна закінчиться переговорами – Генерал Міллі

16 лютого 2023, 20:19
Війна закінчиться переговорами – Генерал Міллі
Генерал США Марк Міллі заявив, що війна россія проти України закінчиться за столом переговорів, і жодна зі сторін не досягне своїх військових цілей.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал США Марк Міллі сказав про це в інтерв’ю для The Guardian.

Пише The Guardian.

"Для росіян буде майже неможливо досягти своїх політичних цілей військовим шляхом. Малоймовірно, що рф захопить Україну. Цього просто не станеться", - заявив генерал.

"Цього року Україні також дуже, дуже важко вигнати росіян з кожного сантиметра окупованої росією території України. Це не означає, що це не може статися... Але це надзвичайно складно. І це вимагатиме, по суті, розвалу російської армії", - додав Міллі.

На питання чи не минув момент для дипломатії між москвою і Києвом, Міллі сказав: "До початку весни залишилося кілька тижнів, але це вікно, що рухається. Можливості можуть з'явитися в будь-який момент часу".

За словами Марка Міллі , обидві сторони досить сильно зациклилися на своїх цілях і не бажають вести переговори.

І цей конфлікт нагадує урок Другої світової війни про те, що агресію необхідно зупиняти твердістю, стримуванням, військовою силою, додав американський генерал. 

"У цьому конкретному випадку ми маємо справу з великою країною, яка має ядерну зброю. Тому ви повинні бути дуже, дуже свідомими щодо управління ескалацією. Водночас ви повинні відстоювати принципи, на яких була заснована Організація Об'єднаних Націй і на яких ґрунтується міжнародний порядок", - підсумував він.

 
РосіявійнаУкраїнаміллігенерал сша

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