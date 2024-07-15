Війна завадила вакцинувати 15 млн дітей у світі – The Guardian

Дезінформація щодо вакцинації погіршила кризу колапсу медичних систем та поганого харчування, йдеться у світі ВООЗ.

Експерти з охорони здоров’я попереджають, що [воєнні] конфлікти перешкоджають зусиллям з вакцинації дітей у всьому світі, оскільки нові цифри показали, що близько 14,5 мільйонів дітей не отримали жодної дози імунізації.

Про це пише The Guardian.

За даними ЮНІСЕФ і ВООЗ, більше половини дітей живуть у країнах, де збройні конфлікти чи інші гуманітарні кризи створили нестабільні та вразливі ситуації.

Війна в Судані призвела до величезного зростання кількості невакцинованих дітей, приблизно з 110 000 у 2021 році до приблизно 701 000 у 2023 році. В Ємені 580 000 невакцинованих дітей порівняно з 424 000 три роки тому.