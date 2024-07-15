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Війна завадила вакцинувати 15 млн дітей у світі – The Guardian

15 липня 2024, 19:51
Війна завадила вакцинувати 15 млн дітей у світі – The Guardian
Фото: з вільного доступу
Дезінформація щодо вакцинації погіршила кризу колапсу медичних систем та поганого харчування, йдеться у світі ВООЗ.
Експерти з охорони здоров’я попереджають, що [воєнні] конфлікти перешкоджають зусиллям з вакцинації дітей у всьому світі, оскільки нові цифри показали, що близько 14,5 мільйонів дітей не отримали жодної дози імунізації.
 
Про це пише The Guardian.
 
За даними ЮНІСЕФ і ВООЗ, більше половини дітей живуть у країнах, де збройні конфлікти чи інші гуманітарні кризи створили нестабільні та вразливі ситуації.
 
Війна в Судані призвела до величезного зростання кількості невакцинованих дітей, приблизно з 110 000 у 2021 році до приблизно 701 000 у 2023 році. В Ємені 580 000 невакцинованих дітей порівняно з 424 000 три роки тому.
На додачу до цих 14,5 млн нещеплених дітей, 6,5 млн були "недовакциновані", тобто не отримали всі рекомендовані дози.
 
Обидві цифри зросли порівняно з 2022 роком, заявили в понеділок чиновники, попередивши, що, незважаючи на прогрес у деяких регіонах, міжнародна мета зменшити вдвічі до 2030 року кількість дітей, які отримують нульові дози, не відповідає плану.
 
"Це ставить під загрозу життя найбільш уразливих дітей", – сказала докторка Кетрін О’Брайен, директорка департаменту імунізації та вакцин ВООЗ.
 
Вона додала, що діти в таких гуманітарних умовах "також не мають безпеки, їм не вистачає харчування, медичної допомоги, і вони, швидше за все, помруть від хвороби, якій можна запобігти за допомогою вакцин, якщо захворіють".
 
Глобальне охоплення вакцинацією ще не повернулося до рівня 2019 року до того, як пандемія Covid-19 перервала програми імунізації. Того року 12,8 мільйонів дітей були класифіковані як "нульові дози", а ще 5,5 мільйонів — як недовакциновані.
 
Наприклад, Дуглас Хагеман, представник ЮНІСЕФ у Судані, сказав, що система охорони здоров’я країни зазнала краху під час війни.
 
"Рівень національного охоплення вакцинацією різко впав з 85% до війни до приблизно 50% наразі, із середнім показником 30% у зонах активного конфлікту", – сказав він.
 
Спалахи захворювань, яким можна запобігти за допомогою вакцин, таких як кір, краснуха та поліомієліт, були поширеними, додав Хагеман.
 
Рівень вакцинації в Ємені був "тривожно низьким", сказав Пітер Хокінс, представник ЮНІСЕФ у країні: "Поєднання факторів, які ще більше погіршилися в останні роки, включаючи відсутність доступу до охорони здоров’я, нерішучість щодо вакцинації та загострення соціально-економічної та політичної кризи, погіршили ситуацію".
 
О’Брайен попередив, що дезінформація, яка поширювалася під час пандемії, "продовжує лунати в багатьох країнах і фактично призводить до смертей".

 

ООНвакцинаціявійна в Україніросія окупанти

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