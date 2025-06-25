Війну між Ізраїлем та Іраном завершено – Трамп

Трамп нагадав, що минулими вихідними американські війська провели прицільну атаку на ядерні об'єкти Ірану, де збагачували уран

Президент США Дональд Трамп вважає, що війна між Ізраїлем та Іраном вже завершилася і бойові дії нібито не продовжуватимуться.

Про це на пресконференції повідомив американський лідер за підсумками саміту НАТО в Гаазі.

Трамп нагадав, що минулими вихідними американські війська провели прицільну атаку на ядерні об'єкти Ірану, де збагачували уран. Операція завершилася успішно.

За його словами, жодна країна у світі не могла б провести таку операцію краще, ніж зробили це США.