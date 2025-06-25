Війну між Ізраїлем та Іраном завершено – Трамп
25 червня 2025, 17:57
Трамп нагадав, що минулими вихідними американські війська провели прицільну атаку на ядерні об'єкти Ірану, де збагачували уран
Президент США Дональд Трамп вважає, що війна між Ізраїлем та Іраном вже завершилася і бойові дії нібито не продовжуватимуться.
Про це на пресконференції повідомив американський лідер за підсумками саміту НАТО в Гаазі.
Трамп нагадав, що минулими вихідними американські війська провели прицільну атаку на ядерні об'єкти Ірану, де збагачували уран. Операція завершилася успішно.
За його словами, жодна країна у світі не могла б провести таку операцію краще, ніж зробили це США.
"Минулого понеділка було досягнуто домовленості про припинення вогню, і ми називаємо це 12-денною війною Я вважаю, що вона заверше.на, я не думаю, що вони будуть відновлювати зустрічні атаки. Більше не буде загрози від Ірану, ядерної загрози від Ірану", - додав президент США.
Нагадаємо, Іран затягував підписання ядерної угоди зі США. На цьому тлі Ізраїль завдав по іранській території ракетних ударів. Головними цілями ізраїльських військ стали ядерні об'єкти. Частина з об'єктів розташована глибоко під землею. Тому для їх знищення Ізраїлю знадобилася допомога США - тільки американські авіабомби можуть пробити такі захищені заводи зі збагачення урану.