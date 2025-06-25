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Війну між Ізраїлем та Іраном завершено – Трамп

25 червня 2025, 17:57
Війну між Ізраїлем та Іраном завершено – Трамп
Трамп нагадав, що минулими вихідними американські війська провели прицільну атаку на ядерні об'єкти Ірану, де збагачували уран
Президент США Дональд Трамп вважає, що війна між Ізраїлем та Іраном вже завершилася і бойові дії нібито не продовжуватимуться.
 
Про це на пресконференції повідомив американський лідер за підсумками саміту НАТО в Гаазі.
 
Трамп нагадав, що минулими вихідними американські війська провели прицільну атаку на ядерні об'єкти Ірану, де збагачували уран. Операція завершилася успішно.
 
За його словами, жодна країна у світі не могла б провести таку операцію краще, ніж зробили це США.
 
"Минулого понеділка було досягнуто домовленості про припинення вогню, і ми називаємо це 12-денною війною Я вважаю, що вона заверше.на, я не думаю, що вони будуть відновлювати зустрічні атаки. Більше не буде загрози від Ірану, ядерної загрози від Ірану", - додав президент США.
 
Нагадаємо, Іран затягував підписання ядерної угоди зі США. На цьому тлі Ізраїль завдав по іранській території ракетних ударів. Головними цілями ізраїльських військ стали ядерні об'єкти. Частина з об'єктів розташована глибоко під землею. Тому для їх знищення Ізраїлю знадобилася допомога США - тільки американські авіабомби можуть пробити такі захищені заводи зі збагачення урану.

 

Дональд Трампвійна в Україніросія окупанти

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