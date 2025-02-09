Війська Ізраїлю покидають стратегічний коридор у Газі

Ізраїль погодився в рамках перемир’я вивести свої сили з 4-мильного (6-кілометрового, - ред.) коридору Нецарім.

Ізраїль виводить війська з ключового коридору в Газі. Це частина їх зобов’язання за вкладеною раніше угодою.

Про це повідомляє Associated Press.

Ізраїль погодився в рамках перемир’я вивести свої сили з 4-мильного (6-кілометрового, - ред.) коридору Нецарім. Це смуга землі, яка розділяє північ Гази з півдня, який Ізраїль використовував як військову зону під час війни.

На початку припинення вогню минулого місяця Ізраїль почав дозволяти палестинцям перетинати Нецарім, щоб попрямувати до своїх домівок на охоплену війною півночі, посилаючи сотні тисяч людей, які пливуть через Газу пішки та на автомобілях.

Виведення сил з цього району виконує ще одне зобов’язання за угодою, яка призупинила 15-місячну війну.

Однак, за даними видання, здається, що сторони не досягли значного прогресу в переговорах щодо другого етапу угоди, який має на меті продовжити перемир’я та призвести до звільнення більшої кількості ізраїльських заручників, утримуваних Хамас.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу відправляв делегацію до Катару, ключового посередника в переговорах між сторонами, але місія включала чиновників низького рівня, що викликало припущення, що це не призведе до прориву в продовженні перемир'я.

Також очікується, що цього тижня Нетаньягу скличе зустріч ключових міністрів Кабінету міністрів щодо другого етапу угоди.

Нагвдаємо, 15 січня Ізраїль і Хамас досягли угоди про припинення вогню в Газі та звільнення заручників.