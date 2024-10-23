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Війська КНДР тренуються в росії, оскільки москва поглиблює військову коаліцію – WSJ

23 жовтня 2024, 14:52
Війська КНДР тренуються в росії, оскільки москва поглиблює військову коаліцію – WSJ
Фото: topnews.in
Пхеньян відправив вже близько 1500 військових для тренувань на сході рф.

За даними головного розвідувального управління Південної Кореї, за останні тижні Північна Корея відправила сотні спецпризначенців на схід росії для тренувань, оскільки кремль покладається на Пхеньян і інших партнерів, включаючи Іран, у підтримці своїх воєнних зусиль в Україні. 

Про це пише щоденна міжнародна  газета The Wall Street Journal

"Жодні тренування чи навчання не можуть відтворити реальний досвід війни, і це може принести дивіденди у випадку майбутнього конфлікту на Корейському півострові", – сказав науковий співробітник з ядерної безпеки Rand Corp. Бенджамін Янг.

Цього місяця російські військово-морські кораблі доставили до росії близько 1500 північнокорейських спецпризначенців, а Пхеньян планує відправити на допомогу кремоб до 12 000 солдатів, згідно з даними Національної розвідувальної служби Південної Кореї.

Видання пише, що перша хвиля з близько 1000 північнокорейських солдатів вже проходить військове навчання на території рф і після підготовки їх можуть залучити до ведення бойових дій рф проти України.

Посилаючись на слова екс офіцера російської розвідки, поінформованого про деталі угоди відомо, що угоду між рф і КНДР  уклали під час візиту путіна в Пхеньян в червні цього року. 

Північна Корея спочатку запропонувала кремлю артснаряди в обмін на продовольство і паливо, проте угода також включала секретний пункт про відправку солдатів. 

Перша хвиля з близько 1000 північнокорейських військових була відправлена в Україну, щоб "дізнатися з перших рук", що таке ведення війни на досвіді рф. 

Більшість солдатів КНДР наразі перебуває на безпечній відстані від лінії фронту, їм показують, як російські війська розв'язують логістичні питання на передовій і вивчають принципи ведення війни з використанням безпілотників. 

За даними газети, в подальшому планується відправка ще більшої кількості північнокорейських солдатів до України.

Аналітики кажуть, що ці війська можуть виконувати різні ролі - від техніків-ракетників до працівників, що підтримують логістику на передовій.

За словами високопоставленого представника європейської розвідки, Путін може бути зацікавлений і в розпалюванні конфлікту на Корейському півострові, щоб відволікти увагу Заходу та зменшити підтримку Києва.

 
КНДРвійськовівійна в Україні

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