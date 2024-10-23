Війська КНДР тренуються в росії, оскільки москва поглиблює військову коаліцію – WSJ
За даними головного розвідувального управління Південної Кореї, за останні тижні Північна Корея відправила сотні спецпризначенців на схід росії для тренувань, оскільки кремль покладається на Пхеньян і інших партнерів, включаючи Іран, у підтримці своїх воєнних зусиль в Україні.
Про це пише щоденна міжнародна газета The Wall Street Journal.
"Жодні тренування чи навчання не можуть відтворити реальний досвід війни, і це може принести дивіденди у випадку майбутнього конфлікту на Корейському півострові", – сказав науковий співробітник з ядерної безпеки Rand Corp. Бенджамін Янг.
Цього місяця російські військово-морські кораблі доставили до росії близько 1500 північнокорейських спецпризначенців, а Пхеньян планує відправити на допомогу кремоб до 12 000 солдатів, згідно з даними Національної розвідувальної служби Південної Кореї.
Видання пише, що перша хвиля з близько 1000 північнокорейських солдатів вже проходить військове навчання на території рф і після підготовки їх можуть залучити до ведення бойових дій рф проти України.
Посилаючись на слова екс офіцера російської розвідки, поінформованого про деталі угоди відомо, що угоду між рф і КНДР уклали під час візиту путіна в Пхеньян в червні цього року.
Північна Корея спочатку запропонувала кремлю артснаряди в обмін на продовольство і паливо, проте угода також включала секретний пункт про відправку солдатів.
Перша хвиля з близько 1000 північнокорейських військових була відправлена в Україну, щоб "дізнатися з перших рук", що таке ведення війни на досвіді рф.
Більшість солдатів КНДР наразі перебуває на безпечній відстані від лінії фронту, їм показують, як російські війська розв'язують логістичні питання на передовій і вивчають принципи ведення війни з використанням безпілотників.
За даними газети, в подальшому планується відправка ще більшої кількості північнокорейських солдатів до України.
Аналітики кажуть, що ці війська можуть виконувати різні ролі - від техніків-ракетників до працівників, що підтримують логістику на передовій.
За словами високопоставленого представника європейської розвідки, Путін може бути зацікавлений і в розпалюванні конфлікту на Корейському півострові, щоб відволікти увагу Заходу та зменшити підтримку Києва.