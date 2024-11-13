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Війська КНДР вже ведуть бойові дії проти України – розвідка Південної Кореї

13 листопада 2024, 16:53
Війська КНДР вже ведуть бойові дії проти України – розвідка Південної Кореї
Фото: з відкритих джерел
За інформацією розвідки Південної Кореї, ці солдати перемістилися на Курщину впродовж двох останніх тижнів
Війська КНДР, яких відправили до росії, перемістилися до Курської області та вже ведуть бойові дії проти України.
 
Про це повідомило розвідувальне агентство Південної Кореї.
 
"Північнокорейські солдати, відправлені в росію, перемістилися в Курську область протягом останніх двох тижнів, і їхнє розгортання на полях битв завершено", - наголосили в агентстві.
 
Там зазначили, що наразі проводиться робота зі збору та аналізу розвідувальних даних, проте більше подробиць не надали. 
 
Водночас державний секретар США Ентоні Блінкен заявив журналістам, що північнокорейські війська "буквально" беруть участь у бойових діях. 
 
Своєю чергою Південна Корея пообіцяла вжити потрібних заходів, які будуть проводитися поетапно відповідно до прогресу у військовій співпраці між КНДР та росією

 

КНДРвійна в Україніросія окупанти

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