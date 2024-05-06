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Війська НАТО в Україні допомогли б відтіснити росіян – Шмигаль

06 травня 2024, 12:55
Війська НАТО в Україні допомогли б відтіснити росіян – Шмигаль
Фото: Укрінформ
Поки що Україна просить лише про зброю та техніку.

Західні війська в Україні допомогли б відкинути російську окупаційну армію.

Про це в інтерв'ю канадському виданню CBC News заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Таким чином він прокоментував заяву президента Франції Еммануеля Макрона про гіпотетичне введення військ в Україну, якщо загарбники зможуть прорвати фронт. За словами прем'єра, "підкріплення, безумовно, допомогло б відтіснити росіян".

Водночас Шмигаль наголосив, що поки що Україна просить своїх партнерів та союзників лише про надання необхідної військової техніки, щоб захиститись від російської агресії.

"Якщо прийде час, ми будемо дуже вдячні, і ми будемо раді", – додав він про гіпотетичне відправлення військ НАТО в Україну.

НАТОДенис Шмигальвійна в Україніросія окупанти

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