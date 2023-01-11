Війська рф атакували центр для вагітних і немовлят у Херсоні

Голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич повідомив про обстріл окупантами перинатального центру у Херсоні, там повибивало вікна, пошкоджено лікарський кабінет.

Про це повідомив Янушевич у Telegram

"Через вибух випущеного ворогами снаряда у Херсоні загорівся перинатальний центр. Потужною вибуховою хвилею вибило вікна у дитячому відділенні та пошкодило один із лікарських кабінетів", - заявив Янушевич.

Постраждала працівниця перинатального центру. Жінка отримала легкі поранення, її життю нічого не загрожує.

Нагадаємо, ввечері 10 січня російські війська також атакували Херсонську обласну дитячу клінічну лікарню, де надають медичну допомогу новонародженим. У лікарні пошкоджено 6-поверховий неонатальний корпус та поліклініку лікарні — там через обстріли вибито значну кількість вікон. На щастя, минулося без постраждалих.