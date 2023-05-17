Війська рф масованими атаками хочуть відсунути контрнаступ ЗСУ – CNN

Втім, на думку джерел в США, це може бути на користь Україні.

росія витрачає більше боєприпасів, ніж зазвичай, намагаючись збити з пантелику українську протиповітряну оборону, заявив офіційний представник США, обізнаний із ситуацією.

Про це пише CNN.

За словами посадовця, росія здійснила масштабніші повітряні атаки одночасно з кількох напрямків, маючи на меті центри управління в Києві та інші важливі об’єкти.

У такий спосіб кремль, ймовірно, намагається змусити Україну відкласти свій контрнаступ, сказав чиновник. Проте Україна змогла витримати атаки, перехоплюючи високий відсоток ракет і безпілотників за допомогою наданої західними країнами ешелонованої протиповітряної оборони.

Такі масштабні атаки, на думку співрозмовника видання, можуть навіть піти на користь Україні, адже виснажують запаси високоточних боєприпасів у росії.

Повітряна атака на Київ у ніч проти 16 травня була винятковою за своєю щільністю: ворог запустив максимальну кількість атакуючих ракет за найкоротший проміжок часу. Атака йшла з півночі, півдня та сходу. За даними Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, під час ракетного удару цієї ночі росія випустила по Україні 18 ракет різних типів повітряного, морського та наземного базування.

За даними джерел CNN, цей напад міг пошкодити – хоча й не знищити – систему Patriot.