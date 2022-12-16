Війська рф не зможуть взяти Київ у разі нового наступу – ISW

росія може готувати підґрунтя для нападу на Україну з території білорусі взимку 2023 року. На це, зокрема, вказує нарощення військової присутності рф у країні.

Про це йдеться у звіті ISW.

У звіті ISW, оприлюдненому в п'ятницю, 16 грудня, вказується на розміщення батальйону танків на Обуз-Лесновському полігоні в білоруському Бресті та на полігоні Лосвідо у Вітебську. Крім того, з посиланням на чиновника української військової розвідки аналітики зазначають про розгортання близько 3200 військовослужбовців рф. "Ці цифри самі по собі не є достатніми для підтримки вторгнення в Україну, але можуть свідчити про зусилля, спрямовані на те, щоби знову зосередити великі російські сили в білорусі", - йдеться у звіті.

Водночас у білорусі тривають навчання частини 1-ї гвардійської танкової армії - найбільш елітного важкого об'єднання російських військових, яке, як вважають в ISW, може скласти ядро ударної сили. Однак її втрати під Харковом, Сумами та на сході Київської області ставить "елітний" статус під сумнів, зазначають аналітики.

Збройні сили рф деградували, а ЗСУ більш підготовлені

За таких умов експерти вважають взяття росією Києва вкрай малоймовірним. Вони пояснюють це деградацією збройних сил рф з лютого, а також підготовкою Україною значних оборонних укріплень на півночі та готовністю українських Збройних сил до оборони.

"Місцевість поблизу білорусько-українського кордону не сприяє веденню маневреної війни, а можливі шляхи вторгнення з білорусі до Києва пролягають через вузькі місця в Чорнобильській зоні відчуження, які українські війська вже мають досвід захищати", - пояснюється у звіті.

Напередодні в інтерв'ю The Economist головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ) Валерій Залужний заявив, що не сумнівається у повторній спробі рф піти на Київ. За його словами, росія готує близько 200 тисяч нових військових для участі у війні проти України, а мобілізаційний потенціал росії становить 1,2-1,5 мільйона людей.