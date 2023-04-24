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Війська рф погано підготовлені до контрнаступу ЗСУ — ISW

24 квітня 2023, 08:48
Війська рф погано підготовлені до контрнаступу ЗСУ — ISW
Аналітики з Інституту вивчення війни вважають, що російські окупанти мають погану підготовку для того, аби стримувати українські війська.

В ISW зранку опублікували зведення інформації, в якому написали, що російська армія останніми місяцями здійснювали безрезультатні тактичні наступи та не підготувлені до контрнаступу наших захисників.

Про це ISW пишуть в щоденному звіті. 

Аналітики пишуть що, російські окупанти віддають перевагу невеликим фронтовим атакам, щоб отримати поступові тактичні успіхи та зміцнити ці невеликі успіхи на обмежених ділянках фронту. Такі операції не вимагають особливої залученості до процесу командування "другої армії світу".

Проте оборонні маневри проти широкомасштабного контрнаступу є набагато складнішими і вимагатимуть залученого та ретельного відпрацювання командування та управління великими підрозділами та великими територіями, вважають в ISW.

"Українські сили, які планують робити контрнаступ на більшій площі територій, ніж сектори атак, на яких зазвичай зосереджувалися російські командири і тому генералам рф, очевидно, доведеться покладатися на усі свої частини та підрозділи й залучати їх до оборони, що буде вкрай непросто", йдеться в звіті.

Також досвід бойових дій, який мають більшість російських тактичних і навіть оперативних командирів навряд чи добре підготує їх до викликів, з якими вони можуть зіткнутися.

Тому російські окупанти могли б мати певний успіх, якби підрозділи їхньої армії були згуртованими і діяли разом, але малоймовірно, що це можливо тому, що все частіше можна почути нарікання бійців "другої армії світу" щодо неналежних умов побуту на фронті, зневажливого ставлення до них командирів тощо.

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