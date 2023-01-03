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Війська рф пошкодили та знищили 1 629 одиниць техніки ДСНС

03 січня 2023, 16:28
Війська рф пошкодили та знищили 1 629 одиниць техніки ДСНС
Джерело: t.me/dsns
Станом на ранок 3 січня російські війська в Україні знищили та пошкодили 1 629 одиниць пожежно-рятувальної техніки. Техніку розстріляли, підірвали, розібрали на деталі або вкрали.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

"Скільки б західні партнери не допомагали технікою, скільки нових автомобілів не закупила б держава, з такими сусідами цього завжди буде мало", - зазначають у ДСНС.

Зокрема, сьогодні, 3 січня, у селищі Дворічна Куп'янського району Харківщини внаслідок мінометних обстрілів було пошкоджено ще два пожежні автомобілі. Повідомляється, що жертв та постраждалих серед особового складу немає, але немає і можливості оперативно надати допомогу мешканцям району, поки техніку не відновлять або не замінять.

"Ця техніка вкрай необхідна нашим рятувальникам, щоб мати можливість допомагати людям, життя яких щодня на межі виживання. Наразі нас позбавили цієї можливості, поки машини не будуть відновлені чи замінені", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що Німеччина передала 28 одиниць спецтехніки для ДСНС України.

ДСНСРФпошкодження

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