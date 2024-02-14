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Війська рф використовують радянську теорію глибокого бою – ISW

14 лютого 2024, 08:46
Війська рф використовують радянську теорію глибокого бою – ISW
Український військовий оглядач Костянтин Машовець розказав, що російські війська намагаються відновити маневр на полі бою за допомогою радянської теорії глибокого бою.

Проте наразі не можуть реалізувати її через сучасні можливості України, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

За словами Машовця, російські війська намагаються застосувати радянську теорію глибокого бою для оперативного планування, аби швидше прорвати українську оборону, але не можуть досягти ефекту радянських операцій.

Теорія глибокого бою -  продукт був розроблений в 1920-1930-х роках, головна мета якого - відновити маневр на полі бою після Першої світової війни. 

Для цього потрібно було взаємодіяти з противником на декількох фронтах і в глибині на тактичному та оперативному рівнях через атаку ворожих активів на всіх ешелонах артилерією, повітряними ударами і атакувати тил противника в поєднанні з фронтальними атаками для прориву оборонних ліній.

Теорія глибокого бою також передбачає, що успішне оперативне планування включає в себе послідовні плани операцій, щоб запобігти відновленню цілісних оборонних позицій противника після проникнення.

Головні оперативні принципи теорії залишаються актуальними в сучасній війні. російські військові могли б відновити маневр на полі бою і подолати українську оборону, якби вони змогли успішно планувати і здійснювати оперативні дії. 

ЗСУ також могли б використовувати теорію глибокого бою для відновлення маневру на полі бою на свою користь, якби їхні західні прихильники належним чином забезпечили їх ресурсами.

Машовець додав, що сьогоднішні обмежені можливості російських військ у веденні ефективного контрбатарейного вогню, ураженні цілей на оперативній глибині, приховуванні концентрації сил від противника і боротьбі з українським технологічним паритетом, заважають військам рф досягти ефекту несподіванки на оперативному рівні, який потрібен для прориву українських ліній оборони і проведення глибоких операцій. 

Машовець вважає, що російське військове командування не в змозі впровадити певні технологічні інновації в оперативне планування: включаючи дистанційне встановлення мін, широкомасштабні операції з використанням безпілотних літальних апаратів, командування і керування і зв'язок із застосуванням сучасних технологій. 

Аналітики ISW пишуть, що нинішній український бойовий потенціал позбавляє російські сили можливості відновити маневр на полі бою на російських умовах, але він залежить від західної військової допомоги в ключових питаннях. Більшість з потрібної допомоги може надати лише США.

Днямий інститут вивчення війни писав, що в Україні може виникнути дефіцит ракет для ППО.
 
війнаISWтеорія глибокого бою

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