Війська США атакували цілі хуситів у Ємені

Військовий флот та авіація Сполучених Штатів Америк (США) завдали серії ударів по об'єктах хуситів на території Ємену.

Як зазначили в американському військовому відомстві, "високоточні" удари були завдані 30 та 31 грудня 2024-го.

У заяві CENTCOM вказується, що кораблі та літаки ВМС США атакували командно-управлінський об'єкт хуситів та об'єкти з виробництва та зберігання сучасної звичайної зброї, які включали ракети та безпілотні літальні апарати (БПЛА).

"Ці об'єкти використовувалися в операціях хуситів, таких як напади на військові кораблі та торгівельні судна ВМС США в південній частині Червоного моря та Аденській затоці", - передали у Центркомі.

Також американська сторона інформувала, що літаки ВМС та ВПС США "знищили берегову радіолокаційну станцію хуситів та сім крилатих ракет і БПЛА односторонньої атаки над Червоним морем".

У Центркомі зазначили, що "в обох інцидентах" не було поранених серед американського персоналу чи або пошкоджень обладнання.

Американські військові додали, що дані удари "є частиною зусиль" на зниження можливостей підтримуваних Іраном хуситів у спробах загрожувати регіональним партнерам і військовим і торговим суднам у регіоні.