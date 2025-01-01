Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Війська США атакували цілі хуситів у Ємені

01 січня 2025, 10:57
Війська США атакували цілі хуситів у Ємені
Фото: UNSPLASH
Цілями атаки були командно-управлінський пункт підтримуваних Іраном бойовиків, склади зі зброєю та засіб ППО.
Військовий флот та авіація Сполучених Штатів Америк (США) завдали серії ударів по об'єктах хуситів на території Ємену. 
 
Про це повідомляє в X (Twitter) Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM).
 
Як зазначили в американському військовому відомстві, "високоточні" удари були завдані 30 та 31 грудня 2024-го.
 
У заяві CENTCOM вказується, що кораблі та літаки ВМС США атакували командно-управлінський об'єкт хуситів та об'єкти з виробництва та зберігання сучасної звичайної зброї, які включали ракети та безпілотні літальні апарати (БПЛА).
 
"Ці об'єкти використовувалися в операціях хуситів, таких як напади на військові кораблі та торгівельні судна ВМС США в південній частині Червоного моря та Аденській затоці", - передали у Центркомі.
 
Також американська сторона інформувала, що літаки ВМС та ВПС США "знищили берегову радіолокаційну станцію хуситів та сім крилатих ракет і БПЛА односторонньої атаки над Червоним морем".
 
У Центркомі зазначили, що "в обох інцидентах" не було поранених серед американського персоналу чи або пошкоджень обладнання.
 
Американські військові додали, що дані удари "є частиною зусиль" на зниження можливостей підтримуваних Іраном хуситів у спробах загрожувати регіональним партнерам і військовим і торговим суднам у регіоні.

 

СШАЄменамериканціхусити

Останні матеріали

Фінляндизація: давайте ще. Диверсійні операції росії наштовхнулися на першу реальну перешкоду – Едвард Лукас
Політика
Фінляндизація: давайте ще. Диверсійні операції росії наштовхнулися на першу реальну перешкоду – Едвард Лукас
Переклад iPress – 31 грудня 2024, 11:37
25 років правління путіна. Як колишній агент КДБ перевернув росію з ніг на голову – The Times
Політика
25 років правління путіна. Як колишній агент КДБ перевернув росію з ніг на голову – The Times
Переклад iPress – 31 грудня 2024, 08:22
Що чекає на США у 2025 році. Химерна нова норма від Дональда Трампа – The New Yorker
Політика
Що чекає на США у 2025 році. Химерна нова норма від Дональда Трампа – The New Yorker
Переклад iPress – 30 грудня 2024, 16:20
російсько-українська війна: оптимісти та песимісти. Підсумки року – Лоуренс Фрідман
Політика
російсько-українська війна: оптимісти та песимісти. Підсумки року – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 30 грудня 2024, 12:18
Ця війна справді глобальна. Реакція Фінляндії, Азербайджану та інших – Філліпс О'Брайен
Політика
Ця війна справді глобальна. Реакція Фінляндії, Азербайджану та інших – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 29 грудня 2024, 21:46
Європейські енергетичні санкції проти росії вичерпали себе. Чи може Польща розпалити їх знову? – Politico
Політика
Європейські енергетичні санкції проти росії вичерпали себе. Чи може Польща розпалити їх знову? – Politico
Переклад iPress – 27 грудня 2024, 13:54
росія випробовує європейських сусідів з НАТО. Які наслідки це матиме
Політика
росія випробовує європейських сусідів з НАТО. Які наслідки це матиме
Переклад iPress – 27 грудня 2024, 13:01
Європа на межі наявних запасів. НАТО не зможе захистити її від росії без США – Independent
Політика
Європа на межі наявних запасів. НАТО не зможе захистити її від росії без США – Independent
Переклад iPress – 26 грудня 2024, 15:52
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється