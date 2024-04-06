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Військова допомога Бельгії Україні склала €1 млрд

06 квітня 2024, 09:48
Військова допомога Бельгії Україні склала €1 млрд
Фото: EPA
Обсяг військової допомоги Бельгії для України від початку повномасштабного вторгнення росії склав 1 мільярда євро.

 Країна розглядає шляхи для продовження підтримки, пише The Brussels Times.

"Бельгійська військова допомога для України з початку війни сягнула 1 мільярда євро, відповідно до заяви міністра оборони Людивін Дедондер. Уряд ухвалив вже 25 пакетів допомоги, останній з яких – минулої п’ятниці, що передбачає 100 мільйонів євро для обслуговування бойових літаків F-16 у рамках спільного проєкту із шістьма європейськими країнами", - пише видання. 

Після повномасштабного вторгнення рф допомога Україні від Бельгії складалася з військового обладнання, пального та промислових виробів. Також Брюссель тісно координував з союзниками для кращої спільної відповіді на потреби Києву.

"Бельгійська оборона буде продовжувати відповідати на запити від України, як шляхом дотацій із власних запасів, так і за рахунок мобілізації нашої промисловості. Загальна оборонна підтримка Збройних сил України триватиме так довго, як вона буде потрібна", - пише бельгійське Міністерство оборони. 

Минулого року Бельгія в оборону вклала 1,1% від ВВП. 

Цього ж року обсяг оборонних видатків очікується на рівні 1,24%, а до 2030 року він має зрости до 1,57%, що, втім, нижче за 2%, визначені як мінімум оборонних витрат для країн НАТО.

Міноборони Більгії обговорювала з членами федерального парламенту Бельгії під час сесії минулої середи. 

Разом з тим, представники як владної коаліції, так і опозиції погодилися із нагальністю реагування на загрози з боку рф.

"Ми не повинні недооцінювати екзистенційну загрозу, яка походить від путіна, та вести справи як завжди. Якщо ми не підготуємося до війни, ми будемо вимушені постати перед нею", - заявив лідера парламентської опозиції Жорж Даллемань.

Востаннє в березні цього року Бельгія надає Україні 300 бойових машин LMV.

 

Бельгіяпідтримка України

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