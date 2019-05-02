Військова вантажівка потрапила в ДТП на виїзді з Києва
За попередніми даними, водій вантажівки "Volvo", який перевозив МАФ, не впорався з керуванням і врізався в задню частину платформи, яку тягнув військовий тягач, повідомляє прес-служба Командування ПС ЗСУ у Facebook.
"Під час зіткнення удар припав на пасажирське сидіння цивільної вантажівки. Кабіна була повністю зім'ята, тому водієві з автомобіля допомагали вибратися військові. Його госпіталізували з незначними травмами, оскільки він відчув біль у ділянці шиї", - йдеться у повідомленні.
За словами заступника командира військової частини Костянтина Сидорова, за кермом військового тягача був досвідчений водій - військовослужбовець з багаторічним стажем водіння великогабаритної техніки.
Фото: facebook.com/kpszsu
"Водій стверджує, що рухався до місця дислокації військової частини правою смугою зі встановленою швидкістю (не більш ніж 40 км/год для цього типу транспорту). Відчув удар і діяв за всіма правилами: викликав "швидку", надав допомогу потерпілому, повідомив правоохоронців і керівництво частини", - наголошено в повідомленні. Рух по транспортній магістралі відновлено. Тягач прибув до місця дислокації.
Нагадаємо, що поблизу селища Козачі Лагері на Херсонщини зіткнулися дві військові вантажівки, один контрактник загинув, ще троє військовослужбовців постраждали.
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