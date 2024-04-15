Військові аналітики порівняли ППО Ізраїлю та України – ISW

Виснаження в України засобів ППО внаслідок затримок військової допомоги в поєднанні з удосконаленням тактики російських атак призвело до зростання ефективності ударної кампанії рф..

В Інституті вивчення війни порівняли можливості ППО і здатності відбиття ворожих атак Ізраїлю та України. Аналітики вказали, що українська протиповітряна оборона виснажена через затримання військової допомоги від США.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Успіх Ізраїлю в захисті від масованих ракетних ударів з боку Ірану та атак безпілотників із його території 13 квітня підкреслює вразливість, яку географічне розташування України і подальше виснаження її системи ППО створюють для зусиль щодо захисту від регулярних російських ударів ракетами і дронами.

Аналітики вказали, шо Повітряно-космічні сили Корпусу вартових ісламської революції запустили близько 170 дронів Shahed-136/131, 30 крилатих і 120 балістичних ракет по цілях в Ізраїлі в межах пакета ударів, схожому до нещодавніх атак рф по Україні.

У звіті зазначається, що росіяни експериментували з ударами крилатими і балістичними ракетами, а також безпілотниками різних розмірів і комбінацій. Зараз війська рф регулярно влаштовують великі комбіновані удари по цілях в Україні.

Схожа велика комбінована атака Ірану була значно менш успішною, ніж нещодавні удари рф по Україні, адже ізраїльські засоби ППО перехопили майже всі з приблизно 320 повітряних цілей, за винятком кількох балістичних ракет.

Іранським дронам і ракетам довелося перетнути понад 1000 км повітряного простору Іраку, Сирії та Йорданії, аби досягти Ізраїлю. Завдяки цьому Ізраїль та його союзники одержали кілька годин, щоб виявити, відстежити, перехопити ракети і безпілотники на підльоті.

російські війська запускають дрони і ракети з окупованої української території і в безпосередній близькості від неї з території рф. Це дає українській системі ППО лише частину часу, який Ізраїль та його союзники використали для успішного відбиття масованої іранської атаки.