Військові аналітики повідомляють про успіхи контрнаступу

ЗСУ вдарили по окупантах одразу на двох напрямках.

Впродовж 31 серпня військові Збройних сил України продовжили контрнаступальні операції поблизу Бахмута Донецької області та на заході Запорізької області. На обидвох напрямках зафіксовані успіхи.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Як зазначають аналітики, Генеральний штаб України та заступник міністра оборони Ганна Маляр повідомили, що українські війська продовжили наступальні дії на Бахмутському та Мелітопольському напрямках.

"Там досягли неуточненого успіху на напрямку Новоданилівка-Новопрокопівка (5-13 кілометрів на південь від Оріхова) на заході Запорізької області. Маляр також заявила, що українські сили досягли невизначених успіхів на Бахмутському напрямку", — йдеться в повідомленні.

Водночас начальник Головного управління ракетних військ і артилерії та безпілотних систем Генерального штабу Збройних сил України бригадний генерал Сергій Баранов заявив, що українські війська вийшли на паритет у контрбатарейних можливостях з російськими військами.

"Надані НАТО артилерійські системи з радіусом дії від 30 до 40 кілометрів дозволяють українським силам знищувати російські артилерійські системи та змушувати російські сили відводити артилерію далі від лінії фронту", — повідомляють у ISW.

Раніше наприкінці липня українські офіційні особи робили заяви про те, що Україна успішно знижує російські контрбатарейні можливості.

Водночас аналітики зазначають, що окупаційні війська продовжували наступальні операції на рубежі Куп’янськ — Сватове — Кремінна, поблизу Бахмута, на лінії Авдіївка — Донецьк

"31 серпня безуспішно завдавали контрударів у районі кордону Донецько-Запорізької області та на заході Запорізької області", — резюмують у ISW.

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг дав оцінку контрнаступу Збройних сил України. Він заявив, що українці перевершують очікування.