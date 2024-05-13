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Військові аналітики пояснили, чому насправді путін зняв Шойгу – ISW

13 травня 2024, 08:55
Військові аналітики пояснили, чому насправді путін зняв Шойгу – ISW
Фото: REUTERS
Звільненого посадовця він перевів на посаду секретаря Ради безпеки замість Миколи Патрушева.

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що російський диктатор путін змінює кадри у Міноборони рф, щоб посилити підготовку до затяжної війни з Україною та, можливо, підготуватись до майбутньої конфронтації з НАТО.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Зокрема, очільник кремля замінив міністра оборони Сергія Шойгу на Андрія Білоусова. Звільненого посадовця він перевів на посаду секретаря Ради безпеки замість Миколи Патрушева.

Як вважають експерти, ці перестановки на високому рівні після президентських виборів свідчать про те, що путін робить значні кроки в напрямку мобілізації економіки та оборонно-промислової бази рф.

В ISW пояснили, що майже десятирічне перебування Білоусова на посаді міністра економіки в російському федеральному уряді та його нещодавня участь в управлінні різними вітчизняними інноваційними проєктами в галузі ОПК і безпілотників добре підготували його до керівництва апаратом Міноборони росії, який перебуває в скрутному становищі.

"Білоусов має міцну репутацію ефективного технократа, а інсайдерські джерела стверджують, що він має і позитивні стосунки з путіним", – додали в Інституті вивчення війни.

Як йдеться у звіті, заміна Шойгу Патрушева на посаді секретаря Радбезу також відповідає загальній політиці путіна щодо тихого витіснення високопоставлених чиновників з питань безпеки шляхом надання їм периферійних ролей у російській безпековій сфері замість того, щоб просто звільнити їх.

Раніше він так само відсував своїх невдах-генералів, призначаючи їх на периферійні посади, пов'язані з безпекою і обороною, поза прямим підпорядкуванням, іноді дозволяючи їм "спокутувати свою провину і повернутися на службу до путіна".

Окрім звільнення Патрушева,путін в основному перепризначив керівників основних служб безпеки, що свідчить про те, що він зберігає основний склад лояльних силовиків.

Владімір Путінвійна в Україніросія окупантиротації

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