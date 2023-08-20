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Військові аналітики пояснили мету поїздки путіна у Ростов

20 серпня 2023, 11:17
Військові аналітики пояснили мету поїздки путіна у Ростов
Фото: з вільного доступу
Це був перший візит путіна до Ростова-на-Дону після того, як група “Вагнера” взяла під контроль цей штаб 23-24 червня.

російський диктатор путін з’їздив у Ростов, аби продемонструвати свій контроль над режимом і армією рф. Аналітики нагадують, що президент путін зустрівся з начальником російського Генерального штабу генералом Валерієм Герасимовим та вищим офіцерським складом у штабі Південного військового округу в Ростові-на-Дону.

Про це йдеться у звіті  "ISW".

Як повідомляється, це був перший візит путіна до Ростова-на-Дону після того, як група “Вагнера” взяла під контроль цей штаб 23-24 червня. В огляді зазначають: путін рідко відвідує райони, пов’язані з війною в Україні; у квітні він відвідав Херсонську та Луганську області, а в березні – Маріуполь.

На думку експертів, цей візит путіна, ймовірно, є публічним жестом, аби показати, що він продовжує підтримувати Герасимова та його групу командирів, незважаючи на те, що ці командири не змогли зупинити заколот “Вагнера” або досягти воєнних цілей, які поставив перед ними путін.

Візит путіна відбувся приблизно через два місяці після заколоту, і російський диктатор, ймовірно, намагається зобразити себе таким, що контролює свій режим і армію, – додають фахівці.

ПутінРостов-на-Донувійна в Україніросія окупантибунт прігожина

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