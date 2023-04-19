Військові аналітики пояснили, навіщо путін відвідував окуповані території України – ISW

Демонстративні зустрічі путіна з керівниками його армії, ймовірно, підтверджують чергові зміни у військовому командуванні і, можливо, у найближчому оточенні кремля.

Президент росії володимир путін під час свого візиту до окупованих Херсонської та Луганської областей продовжував зображати себе військовим лідером в очікуванні запланованого українського контрнаступу.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW)

кремль оголосив 18 квітня, що путін відвідав штаб російського угруповання військ "Днєпр" на Херсонщині та штаб Національної гвардії "Восток" в окупованій Луганській області.



Інститут вказує на те, що президент України Володимир Зеленський відвідав лінію фронту в Авдіївці 18 квітня, і не виключено, що кремль навмисно оприлюднив кадри візиту путіна, щоб затьмарити в інформаційному просторі візит Зеленського.

На думку експертів, візит путіна, ймовірно, також мав на меті публічно визначити потенційних винуватців напередодні запланованих українських контрнаступів.

Також фахівці зазначають: путін, кремлівські джерела та військові блогери все частіше обговорюють перспективи українського контрнаступу, і цілком ймовірно, що кремль готує вітчизняний інформаційний простір або до військових невдач, або до відсічі загрози контрнаступу.

Припускається й те, що, можливо, путін намагається збалансувати вплив "вагнера", повторно призначивши Лапіна командувачем Луганської ділянки фронту.

Звертають увагу аналітики і на те, що окремі члени "Клубу розгніваних патріотів" виступають за революцію в росії, якщо кремль заморозить війну або піде на мирні переговори з Україною і Заходом.