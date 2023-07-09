Військові аналітики про підготовку виведення"вагнерівців" до білорусі

Наразі відомо, що його ПВК "Вагнера" у відпустці. Після цього бійців виведуть до білорусі.

Наслідки бунту ЧВК "Вагнер", який організував Євген Прігожин в росії все ще залишаються незрозумілими для самих бойовиків та їхнього ватажка. Однак, очевидно, що Україна вже виграла від цього заколоту і може виграти ще більше.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

На думку аналітиків, президент рф владімір путін після бунту 24 червня, швидше за все, не дозволить "вагнерівцям" воювати в Україні. Це може назавжди знизити загальну здатність росії вести наступальні дії.

"Поспішний відхід ПВК "Вагнера" з Бахмута Донецької області зруйнував російські позиції в цьому районі та сприяв тактично важливим успіхам, яких українські сили досягли навколо міста", ‒ зазначають експерти.

Наразі ж, "вагнерівці" до серпня у відпусті. Відповідний наказ віддав Прігожин. Згідно з інтерв'ю, бійці "Вагнера" мають провести "велику роботу". Мовиться про передислокацію їх до білорусі. За словами командира ПВК "Вагнера" Антона Єлізарова, Рада командувачів має провести ротацію особового складу. Мовиться про тих, хто перебуває на "віддалених напрямках". В Інституті не виключають, що може йдеться про тих найманців, які перебувають в Африці та на Близькому Сході.

Вагнерівці роблять це для того, щоб підготувати й організувати матеріально-технічне забезпечення для нових баз у Білорусі. Укладачі звіту звернули увагу на свій попередній прогноз. Згідно з ним, до осені цього року може бути незрозумілим ані статус реорганізації вагнерівців, ані їхня можлива передислокація до білорусі.

Цікаво, що за дивним збігом обставин у відпустку пішов ще й Рамзан Кадиров. Він заявив, що з 3 липня йде у щорічну оплачувану відпустку. Правда, цьогоріч він уже двічі відпочивав: у січні та квітні.