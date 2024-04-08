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Військові аналітики проаналізували офіційний візит міністра закордонних справ рф до Китаю

08 квітня 2024, 10:49
Військові аналітики проаналізували офіційний візит міністра закордонних справ рф до Китаю
Фото: ТАСС
Лавров зустрінеться з міністром закордонних справ Китаю Ван Ї для обговорення двосторонньої співпраці та "гарячих тем", зокрема війни в Україні.

Міністр закордонних справ росії Сергій Лавров з офіційним візитом приїде до Китаю, зокрема говоритиме про війну в Україні.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що міністр закордонних справ росії Сергій Лавров зустрінеться з китайськими офіційними особами в Китаї 8 і 9 квітня на тлі попереджень Заходу про те, що Китай все більше допомагає оборонно-промисловій базі росії (DIB) і навіть надає росії геопросторову розвідку.

У Міністерстві закордонних справ (МЗС) росії заявили, що Лавров зустрінеться з міністром закордонних справ Китаю Ван Ї для обговорення двосторонньої співпраці та "гарячих тем", зокрема війни в Україні. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив BBC 6 квітня, що Китай "підтримує російську військову економіку" і підтримує російський DIB.

За аналізом ISW, Bloomberg 6 квітня повідомив, що підтримка Китаєм росії останнім часом "поглибилася". Bloomberg зазначив, що держсекретар США Ентоні Блінкен поінформував невизначених європейських союзників про підтримку Китаю та попросив їх безпосередньо поговорити з Китаєм щодо цього питання.

Як повідомляється, джерела Bloomberg заявили, що Китай і росія розширили співпрацю в космосі і що Китай передав росії мікроелектроніку, оптику, верстати для танків і паливо для ракет. Видання писало, що прессекретар Ради національної безпеки Білого дому Едрієнн Вотсон заявила, що Китай також постачав росії нітроцелюлозу – проміжний товар, який використовується у виробництві зброї та вибухових речовин – і турбореактивні двигуни.

Bloomberg повідомив, що Китай також надає росії дані геопросторової розвідки, включаючи супутникові зображення, які російські військові, ймовірно, використовують для підтримки військових операцій в Україні. Atlantic 18 березня повідомило, що українські військові джерела вважають, що росія може використовувати невказаних третіх сторін для купівлі супутникових зображень у американських компаній для того, щоб завдавати удар на великі відстані.

КитайСергій Лавроввійна в Україніросія окупанти

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