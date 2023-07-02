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Військові аналітики проаналізували ситуацію на захопленій росіянами ЗАЕС – ISW

02 липня 2023, 11:53
Військові аналітики проаналізували ситуацію на захопленій росіянами ЗАЕС – ISW
Фото: Getty Images
У разі витоку радіації, кремль не зможе контролювати наслідки такого інциденту.

російські окупанти навряд чи спричинять радіаційний інцидент на захопленій Запорізькій атомній електростанції.

Про це пишуть аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Однак росія продовжує використовувати загрозу радіаційного інциденту для стримування контрнаступальних дій України, кажуть в інституті.

Також росіяни використовують загрозу для погіршення військової підтримки Заходу України.

"Наслідки від теракту на ЗАЕС для росіян можуть бути гіршими, ніж проблеми з контрнаступом для ЗСУ. Тому росія, ймовірно, продовжить політику погроз ядерною катастрофою", –йдеться у звіті ISW.

ЗАЕСвійна в Україніросія окупантиконтранаступ

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