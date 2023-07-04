Матеріали:
Теми:

Військові аналітики розповіли, чого бояться окупанти – ISW

04 липня 2023, 09:51
Військові аналітики розповіли, чого бояться окупанти – ISW
Джерело: volynnews
у росії бояться того, що Україна може форсувати Дніпро.

Військові блогери рф з тривожністю відреагували на активні сили українських військових на Херсонському напрямку.  

Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

За словами російських блогерів, командири російського угруповання "Дніпро" не зайнялися підготовкою окупантів щодо такої можливої загрози. Через це один блогер вирішив звернутися до очільників республік Татарстан, Дагестан й Приморського та Краснодарського країв і Астраханської області та попросив, аби вони перекинули на Херсонський напрямок човни, які вдалося відібрати у браконьєрів.

"Глава республіки Дагестан Сергій Меліков відповів на звернення мілблогера 3 липня і зобов’язав Дагестан вирішити питання про передачу конфіскованих браконьєрських човнів російським військам", — зазначають у повідомленні.

Також ще один із блогерів закликав відновити флотилію, тобто спеціальний військовий річковий підрозділ, який воював "у російсько-турецьких війнах 1735-1739 і 1787-1792 років, громадянській війні в росії та Другій світовій війні". 

Крім того, кілька інших блогерів, серед них колишній російський офіцер Ігор Гіркін, зазначали, що армії рф на Херсонщині необхідні невеликі човни й обладнання, аби стримати ЗСУ якомога далі від дельти Дніпра.

"Загальна тривожна реакція мілблогерів на нещодавню активність українців через річку Дніпро свідчить про те, що багато російських мілблогерів побоюються можливості України перетнути річку та вважають, що нинішнє командування угруповання "Дніпро" недостатньо підготувало свої війська до такої потенційної можливості", — пояснюють в Інституті. 

 

військовіАналітикавійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Уроки України. Як Перша світова війна, але з високими технологіями – The Economist
Технології
Уроки України. Як Перша світова війна, але з високими технологіями – The Economist
Переклад iPress – 04 липня 2023, 12:15
Темпи контрнаступу України гальмує недостатня військова підтримка союзників. Але підтримка населення США може змінити ситуацію – Філліпс О'Брайен
Політика
Темпи контрнаступу України гальмує недостатня військова підтримка союзників. Але підтримка населення США може змінити ситуацію – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 04 липня 2023, 08:38
росіяни концентрують великі сили на півночі Луганщини. На всіх інших напрямках ЗСУ поступово витісняють росіян – Том Купер
Cуспільство
росіяни концентрують великі сили на півночі Луганщини. На всіх інших напрямках ЗСУ поступово витісняють росіян – Том Купер
Переклад iPress – 03 липня 2023, 14:46
Європа більше не стоїть перед вибором – путін чи нестабільність. Адже путін і є нестабільність – Ліана Фікс
Політика
Європа більше не стоїть перед вибором – путін чи нестабільність. Адже путін і є нестабільність – Ліана Фікс
Переклад iPress – 03 липня 2023, 11:03
Заколот підірве боєздатність російської армії. Фізичний, моральний та інтелектуальний аспекти – Мік Раян
Політика
Заколот підірве боєздатність російської армії. Фізичний, моральний та інтелектуальний аспекти – Мік Раян
Переклад iPress – 03 липня 2023, 09:35
Політика
"Ми отримали танки не для того, щоб вони їздили на парадах" – Головком ЗСУ Валерій Залужний в інтерв'ю Washington Post
30 червня 2023, 19:00
Ескалація чи агонія. путін від безсилля може піти на
Політика
Ескалація чи агонія. путін від безсилля може піти на "ядерний інцидент". Як діяти Заходу? – аналізує Іво Даалдер
30 червня 2023, 15:15
Під ударом – цивільні. російська практика ведення воєн добре відома ще зі Сирії. Але цього ніхто не хотів бачити – Том Купер
Політика
Під ударом – цивільні. російська практика ведення воєн добре відома ще зі Сирії. Але цього ніхто не хотів бачити – Том Купер
30 червня 2023, 10:00
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється