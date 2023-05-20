Військові аналітики розповіли про успіхи ЗСУ під Бахмутом – ISW

Війська рф зосередили більшу частину своїх резервів у районі Бахмута.

Успішні контратаки Збройних сил України усунули загрозу російського оточення Сил оборони у Бахмуті Донецької області. Це змусило російську армію виділити ресурси для захисту від обмежених та локальних українських наступальних операцій.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

"Українські контратаки під Бахмутом, ймовірно, усунули загрозу оточення росією українських військ у Бахмуті та змусили російські війська виділити мізерні військові ресурси для захисту від обмежених та локальних наступальних зусиль, як, ймовірно, і планувало українське командування", - йдеться у звіті ISW.

Зазначається, що, війська рф зосередили більшу частину своїх резервів у районі Бахмута і сповільнили контратаки ЗСУ протягом останньої доби. Аналітики з посиланням на заступницю міністра оборони України Ганну Маляр пишуть, що окупанти зосередили більшу частину своїх резервів на Бахмутському напрямку, що сповільнило темпи наступу українських військ. За її словами, ЗСУ продовжують контратаки на північній та південній околицях Бахмута і просунулися на 500 метрів на одному фланзі та на 1000 метрів на іншому.

Деякі російські блогери позитивно сприйняли сповільнення українських темпів просування та стверджували, що ЗСУ нібито не в змозі витримувати тривалі локальні контратаки в районі Бахмута. Втім, сили рф на флангах міста, скоріш за все, залишаються слабкими, наголошують експерти ISW.

Натомість, ватажок ПВК "вагнера" Євгеній Пригожин 19 травня продовжував критикувати російську 4-ту мотострілецьку бригаду (2-й армійський корпус "ЛНРівців") за відступ з оборонних рубежів на південний захід від селища Іванівське (6 км на захід від Бахмута).