Матеріали:
Теми:

Військові аналітики розповіли про успіхи ЗСУ під Бахмутом – ISW

20 травня 2023, 09:51
Військові аналітики розповіли про успіхи ЗСУ під Бахмутом – ISW
Бахмут
Війська рф зосередили більшу частину своїх резервів у районі Бахмута.

Успішні контратаки Збройних сил України усунули загрозу російського оточення Сил оборони у Бахмуті Донецької області. Це змусило російську армію виділити ресурси для захисту від обмежених та локальних українських наступальних операцій.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

"Українські контратаки під Бахмутом, ймовірно, усунули загрозу оточення росією українських військ у Бахмуті та змусили російські війська виділити мізерні військові ресурси для захисту від обмежених та локальних наступальних зусиль, як, ймовірно, і планувало українське командування", - йдеться у звіті ISW.

Зазначається, що, війська рф зосередили більшу частину своїх резервів у районі Бахмута і сповільнили контратаки ЗСУ протягом останньої доби. Аналітики з посиланням на заступницю міністра оборони України Ганну Маляр пишуть, що окупанти зосередили більшу частину своїх резервів на Бахмутському напрямку, що сповільнило темпи наступу українських військ. За її словами, ЗСУ продовжують контратаки на північній та південній околицях Бахмута і просунулися на 500 метрів на одному фланзі та на 1000 метрів на іншому.

Деякі російські блогери позитивно сприйняли сповільнення українських темпів просування та стверджували, що ЗСУ нібито не в змозі витримувати тривалі локальні контратаки в районі Бахмута. Втім, сили рф на флангах міста, скоріш за все, залишаються слабкими, наголошують експерти ISW.

Натомість, ватажок ПВК "вагнера" Євгеній Пригожин 19 травня продовжував критикувати російську 4-ту мотострілецьку бригаду (2-й армійський корпус "ЛНРівців") за відступ з оборонних рубежів на південний захід від селища Іванівське (6 км на захід від Бахмута).

Бахмутконтрнаступвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Розпад росії? США та старій Європі нема чого боятися, бо є польсько-український неопрометеїзм – Януш Бугайські
Політика
Розпад росії? США та старій Європі нема чого боятися, бо є польсько-український неопрометеїзм – Януш Бугайські
Переклад iPress – 19 травня 2023, 15:14
Поразницька, безглузда дискусія Америки
Політика
Поразницька, безглузда дискусія Америки "Україна чи Тайвань". США повинні відновити свій потенціал лідерства – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 19 травня 2023, 12:06
Основи повітряної війни. Частина І – Історія про старий радянський ЗРК С-75 – Том Купер
Технології
Основи повітряної війни. Частина І – Історія про старий радянський ЗРК С-75 – Том Купер
Переклад iPress – 19 травня 2023, 10:03
Politico кремлівських наративів. росія прагне заморозити війну та підключає американські ЗМІ
Політика
Politico кремлівських наративів. росія прагне заморозити війну та підключає американські ЗМІ
Переклад iPress – 19 травня 2023, 08:31
Еволюція політики Великої Британії щодо України. Як Британія перетворилася на першопрохідця у наданні нових видів озброєнь – Джан Касапоглу
Політика
Еволюція політики Великої Британії щодо України. Як Британія перетворилася на першопрохідця у наданні нових видів озброєнь – Джан Касапоглу
Переклад iPress – 18 травня 2023, 17:06
Для Заходу настало літо рішень. Чим швидше путіна змусять визнати свою поразку – тим менше шансів для чорних лебедів – The Atlantic
Політика
Для Заходу настало літо рішень. Чим швидше путіна змусять визнати свою поразку – тим менше шансів для чорних лебедів – The Atlantic
Переклад iPress – 18 травня 2023, 12:27
російські війська покращилися. Захід повинен взяти це до уваги – Челс Міхта
Політика
російські війська покращилися. Захід повинен взяти це до уваги – Челс Міхта
Переклад iPress – 18 травня 2023, 10:11
російські командири мають боятися за власну безпеку. Зі Storm Shadow Україна може виснажити російську логістику та командування
Політика
російські командири мають боятися за власну безпеку. Зі Storm Shadow Україна може виснажити російську логістику та командування
Переклад iPress – 17 травня 2023, 16:33
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється