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Військові Данії у разі потреби захищатимуть Гренландію – Reuters

28 січня 2025, 09:53
Військові Данії у разі потреби захищатимуть Гренландію – Reuters
Фото: з вільного доступу
Данія витратить $2 млрд на збільшення військової присутності в Арктиці

Данія витратить близько $2,1 млрд на посилення своєї військової присутності в Арктиці на тлі відновлення інтересу президента США Дональда Трампа до контролю над Гренландією.

Про це пише агентство Reuters.

Програма включає фінансування будівництва трьох нових арктичних військових кораблів, двох додаткових безпілотників дальньої дії та супутників для покращення спостереження, заявив на пресконференції міністр оборони Троєлс Лунд Поульсен.
 
Після більш ніж десяти років різкого скорочення видатків на оборону, минулого року Данія виділила 190 млрд крон ($26 млрд) на свої збройні сили протягом 10 років, частина з яких буде спрямована на Арктику. Угода передбачає виділення частини цього бюджету для Арктичного регіону, зазначає агентство.
 
Нагадаємо, що нещодавно президент США Дональд Трамп під час напруженої 45-хвилинної телефонної розмови з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен знову висловив свою рішучість взяти під контроль Гренландію. У свою чергу прем'єр-міністр Гренландії Муте Б. Егеде заявив, що його уряд працює над організацією зустрічі з Дональдом Трампом. 
війна в Україніросія окупантиДаніяСША

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