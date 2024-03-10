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Військові деяких країн НАТО вже перебувають в Україні – Польща

10 березня 2024, 19:39
Військові деяких країн НАТО вже перебувають в Україні – Польща
військова техніка США НАТО
Міністр закордонних справ Польщі заявив, що ідея президента Франції щодо відправлення військ в Україну заслуговує на підтримку.

Про це Радослав Сікорський під час брифінгу на тему 25 років членства Польщі в Альянсі. 

Проте глава МЗС відмовився називати конкретні країни та їхню кількість.

"На відміну від інших політиків, не буду перераховувати ці країни", - сказав Сікорський.

Головний дипломат Польщі підтримав ініціативу президента Франції Еммануеля Макрона щодо відправки військових НАТО до України, адже це "винахідливий хід", який порушить спланований сценарій росії.

Він додав, що нападом на Україну росія продемонструвала, що вона цивілізаційно неспроможна сприйняти західні цінності і не може мирно співіснувати зі своїми сусідами. Тож, на думку Сікорського, НАТО повинно повернутися до своєї первісної ролі.

Нагадаємо, що минулого тижня президент Франції Еммануель Макрон на зустрічі з лідерами партій заявив, що не існує жодних обмежень і червоних ліній у підтримці Францією України.

 

ПольщаНАТОУкраїнавійськовіСікорський

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